Серийный выпуск вазовского e-Largus начнётся весной 2024 года

Фото:
"АвтоВАЗ" откроет серийное производство электромобилей e-Largus во втором квартале 2024 года в Ижевске. Как сообщает телеканал "360", об этом заявил глава автозавода Максим Соколов во время выступления в Совете Федерации.
По его словам, электромобиль e-Largus будет производиться на заводе в Ижевске.
В частности, на предприятии в Удмуртии перезапустят производства машин Largus с двигателем внутреннего сгорания.
В декабре планируется начать сборку опытной партии из 30 электромобилей.
Согласно информации, "АвтоВАЗ" перенёс производство этих машин в Ижевск из-за загрузки первой линии в Тольятти, на которой будет увеличен выпуск других моделей автомобилей.
Ранее сообщалось, что действие пониженного налога на электромобили продлят в Нижегородской области до 31 декабря 2026 года.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+