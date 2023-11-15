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Общество

Серийный выпуск вазовского e-Largus начнётся весной 2024 года

20 ноября 2023 17:39  [95] Общество

Фото: пресс-служба "АвтоВАЗа"

"АвтоВАЗ" откроет серийное производство электромобилей e-Largus во втором квартале 2024 года в Ижевске. Как сообщает телеканал "360", об этом заявил глава автозавода Максим Соколов во время выступления в Совете Федерации.

По его словам, электромобиль e-Largus будет производиться на заводе в Ижевске.

В частности, на предприятии в Удмуртии перезапустят производства машин Largus с двигателем внутреннего сгорания.

В декабре планируется начать сборку опытной партии из 30 электромобилей.

Согласно информации, "АвтоВАЗ" перенёс производство этих машин в Ижевск из-за загрузки первой линии в Тольятти, на которой будет увеличен выпуск других моделей автомобилей.

Ранее сообщалось, что действие пониженного налога на электромобили продлят в Нижегородской области до 31 декабря 2026 года.

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Теги:
Автомобили Автопром
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