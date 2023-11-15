"Коробки храбрости" передали в детские медучреждения Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Сотни "коробок храбрости" для детей, которые находятся на лечении в нижегородских больницах, передали волонтеры "Единой России". Дата выбрана неслучайно – именно сегодня, 20 ноября, отмечается Всемирный день ребенка.

"На протяжении нескольких лет мы проводим одну из самых добрых и душевных акций "Коробка храбрости". И каждый год она находит большой отклик у нижегородцев. Наши активисты, депутаты, общественные и коммерческие организации, просто неравнодушные жители приносят игрушки, наборы для творчества, конструкторы, настольные игры для ребят, которые находятся на лечении в больницах. И особенно трогательно, что в акции участвуют не только взрослые, но и дети. Ученики разных классов и даже дошколята тоже передают свои подарки. Мы очень надеемся, что все эти подарки помогут маленьким храбрецам легче и быстрее выздороветь и скорее вернуться домой", - сказал руководитель исполнительного комитета и волонтерского центра Нижегородского регионального отделения партии "Единая Россия", депутат Законодательного собрания Алексей Антонов.

Специальные боксы для сбора подарков были установлены в региональном исполкоме, Штабе общественной поддержки и во всех местных отделениях партии. Сюда на протяжении нескольких недель все желающие могли принести игрушки и наборы, чтобы порадовать детей.

Эта акция не оставляет равнодушными никого. Например, большое количество подарков передали ученики гимназии №38 в Дзержинске. Коробки для сбора игрушек были установлены в каждом классе. Вместе с ними школьники передали ребятам в больницы открытки и письма с теплыми пожеланиями скорейшего выздоровления.

"Эта акция не про игрушки и не про деньги, она про милосердие и сочувствие, желание помочь от души. Простая идея о поддержке больных детей. Только добрыми делами и собственным примером мы можем воспитать наших детей достойными, настоящими людьми!", - подчеркнула директор гимназии Екатерина Щепина.

Сегодня подарки передают во многие детские медицинские учреждения по всей Нижегородской области. Самый большой "поезд" с подарками прибыл в областную детскую клиническую больницу в Нижнем Новгороде, где проходят лечение ребята со всего региона.

"У нас лечатся дети от 0 до 18 лет. И, конечно, им порой бывает и страшно, и больно. Мы поставим "коробки храбрости" во всех процедурных кабинетах, чтобы ребята, приходя на различные процедуры, получали свою награду за смелость и терпение. Это, несомненно, оказывает положительный эффект на их эмоциональное состояние, что очень важно в процессе выздоровления", - отметила заместитель главного врача по медицинской части больницы Ольга Папко.

В медучреждении 18 отделений, оно рассчитано на 800 мест. Среди маленьких пациентов есть те, кто проводит в стенах больницы по несколько месяцев.

"В эту больницу поступают ребятишки со всей области. Пребывание в больнице – сильный стресс, особенно для маленького ребенка. У некоторых родителей нет возможности ежедневно навещать детей. И мы стараемся поддержать ребят, помогаем не грустить. Среди подарков всегда стараемся передать много различных развивающих игр, наборов для творчества, конструкторов, книг, чтобы скрасить им время нахождения здесь, отвлечь на самое приятное занятие для детей – игры", - рассказал региональный координатор проекта "Здоровое будущее" партии "Единая Россия", депутат Законодательного собрания Нижегородской области Юрий Балашов.

Напомним, благотворительная акция "Коробка храбрости" проходит для поддержки детей, которые находятся на лечении в больницах и проходят реабилитацию после медицинских операций в стационарах. В рамках акции все желающие передают для маленьких пациентов подарки за смелость.

Акция входит в Календарь всероссийских социальных проектов Центра поддержки гражданских инициатив сторонников "Единой России".

