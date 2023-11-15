"Шухов - парк" в Выксе планируется открыть в 2027 году Бизнес

Фото: ВЭБ.РФ

Индустриально-туристический центр "Шухов-парк", который строит группа ОМК в Выксе Нижегородской области, полностью заработает в 2027 году. Об этом рассказала президент ОМК Наталья Еремина на IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме, который проходил с 16 по 18 ноября.

С приветственным словом к участникам сессии "Деловая культура", которую организовала корпорация развития ВЭБ.РФ, обратился председатель Совета директоров ОМК Анатолий Седых. Наталья Еремина, в свою очередь, рассказала об участии ОМК в развитии городской среды в Выксе, где расположен флагманский завод компании, о проекте строительства "Шухов-парка" и о том, как преображается культурно-историческая часть этого малого промышленного города.

"Шухов-парк" строят в три этапа, первые два их них уже завершены. Жителям города и туристам полюбились и новая набережная рукотворного пруда с детскими площадками и прогулочными зонами, и большая зеленая территория для активного отдыха с велотрассой, прудом и веревочным парком. Сейчас продолжается строительство детского центра "Кванториум". В начале будущего года ОМК откроет на данной территории новую трехзвездочную гостиницу.

Третьим и завершающим этапом станут реставрация и перенос с завода ОМК на территорию парка конструкций инженера Владимира Шухова и возведение уникального музея – Центра промышленного прогресса. Полное завершение всех работ запланировано на 2027 году. Музей и шуховские объекты станут главными центрами притяжения этого нового кластера событийного и промышленного туризма.

"Каждый четвертый житель Выксы работает на металлургическом заводе ОМК. И сегодня 88% выксунцев считают город красивым и чистым, 62% жителей считают его безопасным. Это существенно выше, чем в других промышленных городах. В Выксе за последние 15 лет в 3,5 раза выросло число многодетных семей, туристический поток в этот город за прошедшие четыре года увеличился вдвое. Все это вдохновляет акционера и руководителей нашей компании на новые проекты развития Выксы", – сказала в своем выступлении президент ОМК Наталья Еремина.

Ранее сообщалось, что турпоток в Выксу удвоился за последние три года.