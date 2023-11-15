Участок с недостроем на улице Тропинина в Приокском районе выставлен на торги Общество

Фото: ДОМ.РФ

ДОМ.РФ выставил на продажу земельный участок площадью 0,2 га в Приокском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Участок расположен в третьем микрорайоне Щербинок, на улице Тропинина, 41Г - между домами № 5А и 13А. Согласно информации, на территории имеется объект незавершённого строительства площадью 780 кв.м.

Недалеко расположены поликлиника №4, Станция переливания крови, а таже санаторий-профилакторий НИИИС им. Седакова.

Как уточнили в ДОМ.РФ, данная недвижимость подойдёт для коммерческого использования, обслуживания городской застройки или гаражей.

Начальная цена аукциона составляет 9,31 млн рублей. Победитель торгов будет выбран 22 декабря.

Напомним, компания "ДОМ.РФ" выполняет функции агента РФ по вовлечению в оборот неиспользуемых федеральных земель через механизм аукционов для застройщиков. Кроме того, является оператором ряда государственных программ поддержки.