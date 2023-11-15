Почти 50 штрафов от ГИБДД заплатил нижегородец после ограничения права управления машиной Общество

Почти 50 штрафов от ГИБДД заплатил 28-летний житель Краснооктябрьского района после ограничения права управления машиной. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП по Нижегородской области.

Согласно информации, у нижегородца накопилось несколько десятков неоплаченных штрафов от Госавтоинспекции на сумму порядка 70 тыс. рублей.

Несмотря на это обстоятельство, мужчина игнорировал свои долговые обязательства.

Чтобы побудить нижегородца выплатить долг, пристав-исполнитель наложил арест на его банковские счета, а также направил в суд иск об ограничении права управления автомобилем.

Должник осознал, что не сможет ездить за рулем, и незамедлительно погасил всю имевшуюся у него задолженность

Несмотря на это, нижегородцу предстоит еще выплатить почти 45 тыс. рублей исполнительского сбора за несвоевременную уплату долга.

Ранее сообщалось, что судебный пристав арестовал внедорожник "Тойота" у должника на Бору.