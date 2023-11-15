Сормовская ТЭЦ подтвердила мощность Экономика

Фото: “Т плюс”

Сормовская ТЭЦ Нижегородского филиала ПАО "Т Плюс" подтвердила свою фактическую располагаемую электрическую мощность по результатам испытаний генерирующего оборудования.

Испытания проводились с целью определить величину предельного объема поставки мощности станцией, ее соответствие установленной электрической мощности и способность ТЭЦ в случае необходимости длительно работать с максимальной нагрузкой. Для этого каждый из четырех турбоагрегатов был загружен до верхнего предела регулировочного диапазона и успешно отработал на максимально возможной мощности в течение 8 часов. При этом, чтобы обеспечить работу турбоагрегатов на максимальной мощности, с полной нагрузкой работали и все четыре энергетических котла.

"Результаты испытаний подтвердили надежность генерирующего оборудования ТЭЦ и то, что станция сумеет в любых условиях обеспечить надежное энергоснабжение потребителей", – отметил технический директор – главный инженер Сормовской ТЭЦ Александр Пиголицын.