Почти полторы тысячи человек стали участниками школьного фестиваля науки в Выксе Общество

Фото: ОМК

ОМК организовала в одной из школ Выксы научно-познавательный фестиваль для учащихся 1-9 классов и их родителей. Всего участниками мероприятия стали почти 1 500 человек.

Организаторы представили на фестивале девять научных экспонатов, подготовили более 20 мастер-классов и восемь запоминающихся научных шоу. Их провели приглашенные эксперты в области науки и техники, а также педагоги местного детско-юношеского центра "Темп".

Целый день школьники выполняли научные задания: собирали катушку Тесла, радиоприемник и дверной звонок, программировали роботов, играли в робофутбол. Также участники фестиваля провели эксперименты со звуковыми волнами и отправились в виртуальное космическое путешествие в импровизированном планетарии.

"Год назад в рамках юбилея ОМК провела масштабный научный фестиваль "Будущее здесь" в городах присутствия компании, тогда он оставил хороший отклик среди подрастающего поколения. И мы решили продолжить эту идею и возродить наш традиционный научный фестиваль для школьников. Назвали его "Не душная наука", потому что хотели на реальных примерах показать, что наука – это что-то интересное и увлекательное. И нам это удалось. Программа впечатлила не только детей, но и взрослых. Они узнали много нового о физических и химических процессах и в ходе яркого шоу увидели, как разрушились популярные научные мифы", – рассказала директор по персоналу выксунского завода ОМК Светлана Исаева.

Как сообщалось ранее, "Шухов - парк" в Выксе планируется открыть в 2027 году.