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Бизнес

Председатель ПСБ Петр Фрадков и глава Чувашии Олег Николаев обсудили проекты развития региона

21 ноября 2023 15:24  [90] Бизнес

Председатель ПСБ Петр Фрадков в рамках рабочей поездки в Чувашскую Республику встретился с главой региона Олегом Николаевым и обсудил ключевые вопросы взаимодействия банка и правительства республики в рамках ранее подписанного двустороннего соглашения о сотрудничестве. 
 
"ПСБ последовательно расширяет банковскую деятельность в Чувашии, в тесном взаимодействии с правительством республики реализуя проекты социально-экономического развития региона. В их числе – поддержка промышленности, льготное кредитование малого и среднего бизнеса, программы доступной ипотеки и потребительского кредитования для населения, расширение современной финансовой инфраструктуры. Комплексный подход к развитию экономики способствует повышению инвестиционной привлекательности Чувашии, росту деловой активности и уровня жизни в республике", - отметил Петр Фрадков.
 
"Чувашскую Республику и Промсвязьбанк связывает проверенное временем конструктивное сотрудничество по многим направлениям деятельности. Реализуемые банком проекты заслуживают самого внимательного рассмотрения. В частности, интерес сейчас представляет программа по обеспечению жильем сотрудников оборонных предприятий. Уже сегодня наши предприятия испытывают потребность в тысячах рабочих, инженерных кадров. Рассчитываем, что по итогам совместного обсуждения мы сможем в дальнейшем выйти на конкретные параметры взаимодействия в этой области", - подчеркнул Олег Николаев. 
 
Также в ходе рабочего визита Петр Фрадков принял участие в заседании регионального отделения Союза машиностроителей России. "Чувашское отделение – одно из ведущих региональных объединений российских машиностроителей. Мы нацелены на развитие машиностроительного комплекса – а это в первую очередь требует инвестиций в человеческий капитал, в подготовку и поддержку квалифицированных кадров для оборонного комплекса и промышленности. ПСБ реализует целый ряд проектов, направленных на развитие инженерных кадров в стране и повышение престижа технических профессий", - отметил Петр Фрадков, который является заместителем председателя ООО "СоюзМаш России" и курирует Чувашское региональное отделение. 

В торжественной обстановке председатель ПСБ наградил призеров многопрофильной инженерной олимпиады "Звезда", которая проходит ежегодно среди учащихся 7-11 классов и является самой масштабной олимпиадой под эгидой Министерства образования и науки России.
 
ПСБ, уделяя большое внимание социальным и образовательным проектам, принимает участие в работе советов по молодежной политике, поддерживает инженерные олимпиады и конкурсы, тематические форумы-слеты и другие проекты, направленные на работу с молодым поколением.

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Теги:
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