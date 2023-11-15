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Общество

Участникам проекта "ДоброЛюбов.ЛАБ" НГЛУ вручили сертификаты

21 ноября 2023 16:25  [109] Общество
Фото: пресс-служба НГЛУ

Фото: пресс-служба НГЛУ

Первая региональная Школа транскультурного волонтерства "ДоброЛюбов.ЛАБ" завершила свою работу в Нижегородском государственном лингвистическом университете им. Н.А. Добролюбова.

Проект реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), Российского Союза Молодежи, министерства молодежной политики Нижегородской области и городской Думы Нижнего Новгорода. Проект осуществлялся под руководством ректора НГЛУ им. Н.А. Добролюбова Жанны Никоновой, также инициатора создания мультикультурного волонтерского корпуса НГЛУ "iVo-LUNN-teer".

На торжественной церемонии закрытия участникам, успешно прошедшим Школу транскультурного волонтерства "ДоброЛюбов.ЛАБ", вручили сертификаты первый проректор – проректор по молодежной политике и международному сотрудничеству Анна Горохова и помощник ректора по связям с общественностью, начальник Управления по молодежной политике и социальным коммуникациям Олег Пикунов.

Рассказав о своем опыте волонтерской деятельности, лежащем в основе их профессионального и творческого настоящего, Анна Горохова и Олег Пикунов подчеркнули, что добровольческая деятельность помогает расширить сферу компетенций и прокачать актуальные для будущей профессии навыки.

Они также выразили уверенность, что Школа транскультурного волонтерства "ДоброЛюбов.ЛАБ" станет для ее участников отправной точкой в сфере развития волонтерства, а полученные в ней знания и навыки будут сопровождать ребят на профессиональном и жизненном пути.

"Очень часто мы не задумываемся, зачем мы занимаемся волонтерством. Все начинается с добра и любви – тех самых концептов, которые заложены в названии нашей школы. С этого должно начинаться каждое доброе дело, которое зарождается в вашем сердце", - напутствовала Анна Горохова, посоветовав ребятам слушать себя и включаться в самые разные активности.

"Волонтерство – это начало всех начал. Быть волонтером – это призвание, служение. Я уверен, что бесценные знания, которые вы получили в рамках этой Школы, вы используете в своей жизни для того, чтобы помогать окружающим людям, чтобы сделать этот мир лучше и добрее", - поддержал Олег Пикунов.

С участниками Школы работали эксперты в сфере самопознания и саморазвития, личной эффективности, публичных выступлений, эффективных коммуникаций, командоформирования и командной работы.

Ребята развивали креативное и критическое мышление, мотивацию, коммуникативные навыки, знакомились с основами психологии, стрессоустойчивости, лидерства, тайм-менеджмента, личной и командной эффективности, искусством публичных выступлений, учились создавать свою команду, изучали архитектуру службы волонтеров, основы проектной деятельности и работы волонтерского корпуса на мероприятиях и, конечно же, особенности организации добровольческих и благотворительных мероприятий от идеи до реализации.

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Теги:
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