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Общество

Мини-отпуск предложили давать россиянам при рождении внуков

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Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области, архив

В Трудовом кодексе РФ может появиться новая норма о пятидневном отпуске для работающих россиян по случаю рождения внуков. С такой инициативой выступила депутат Госдумы, Ответственный секретарь Совета по правам человека в РФ Яна Лантратова, сообщает телеканал "360".

Как рассказала сама парламентарий, она уже направила соответствующее обращение на имя главы Минтруда Антона Котякова.

Она напомнила, что по действующему законодательству в определённых случаях работодатели обязаны по письменному заявлению предоставлять работнику отпуск до пяти календарных дней. К таким случаям относится и рождение в семье ребёнка.

"Вместе с тем в этот период для семьи также становится критически важной максимальная помощь и поддержка со стороны близких", — отметила правозащитница.

Традиционно такую помощь оказывают старшие родственники.

По мнению Яны Лантратовой, новая норма о пятидневном отпуске для работающих бабушек и дедушек будет способствовать укреплению отношений внутри семьи, ведь они смогут оказывать помощь в быту, пока молодые родители адаптируются к новой жизни с новорождённым.

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Теги:
Законопроекты Рождаемость
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