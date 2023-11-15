Мини-отпуск предложили давать россиянам при рождении внуков

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В Трудовом кодексе РФ может появиться новая норма о пятидневном отпуске для работающих россиян по случаю рождения внуков. С такой инициативой выступила депутат Госдумы, Ответственный секретарь Совета по правам человека в РФ Яна Лантратова, сообщает телеканал "360".
Как рассказала сама парламентарий, она уже направила соответствующее обращение на имя главы Минтруда Антона Котякова.
Она напомнила, что по действующему законодательству в определённых случаях работодатели обязаны по письменному заявлению предоставлять работнику отпуск до пяти календарных дней. К таким случаям относится и рождение в семье ребёнка.
"Вместе с тем в этот период для семьи также становится критически важной максимальная помощь и поддержка со стороны близких", — отметила правозащитница.
Традиционно такую помощь оказывают старшие родственники.
По мнению Яны Лантратовой, новая норма о пятидневном отпуске для работающих бабушек и дедушек будет способствовать укреплению отношений внутри семьи, ведь они смогут оказывать помощь в быту, пока молодые родители адаптируются к новой жизни с новорождённым.
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