Проехавшего по участникам заплыва X-Waters Volga гидроциклиста оштрафовали Происшествия

Фото: Центральное МСУТ СКР

Проехавшего по участникам заплыва X-Waters Volga гидроциклиста оштрафовали. Об этом сообщили в Центральном МСУТ СКР.

Напомним, 23 июля на Волге 40-летний житель Дзержинска, управлявший гидроциклом, пересек линию маршрута заплыва. В результате наезда пострадал один из пловцов.

Правоохранители, преследуя нарушителя на катерах, потребовали у мужчины остановиться, однако он проигнорировал это и скрылся с места происшествия.

Впоследствии мужчина был задержан и заключен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 213 ч. 2 УК РФ (хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти).

Суд оштрафовал обвиняемого на 600 тысяч рублей, а также лишил его прав на управление маломерными судами сроком на 2,5 года.

Ранее сообщалось, что восемь аварий с маломерными судами произошло на реках Нижегородской области с начала года.