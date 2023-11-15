Завод "Нижегородский теплоход" увеличил на треть выработку благодаря участию в нацпроекте Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Эксперты Федерального центра компетенций (ФЦК) и сотрудники ОАО "Завод "Нижегородский теплоход" подвели итоги внедрения на предприятии инструментов национального проекта "Производительность труда".

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, в нацпроекте "Производительность труда" участвуют основные судостроительные предприятия региона, такие как "Красное Сормово", "Окская судоверфь", "ЦКБ по СПК имени Р. Е. Алексеева", "Р-Флот", а также ОАО "Завод "Нижегородский теплоход".

"Внедрение бережливых технологий позволяет верфям получать хорошие результаты — в среднем за полгода работы экспертов выработка на предприятиях вырастает на 15 процентов. На пилотном потоке на заводе "Нижегородский теплоход" эксперты ФЦК помогли почти на треть увеличить выработку и на 35 процентов сократить время изготовления продукции", - рассказал министр.

Эксперты ФЦК совместно с рабочей группой предприятия выбрали в качестве пилотного потока процесс изготовления комплектующих фундамента для двигателя судна — важного элемента, который обеспечивает жесткую опору, предотвращает проседание агрегата и распространение вибраций.

По словам старшего руководителя проектов ФЦК Алексея Голубева, у компании был запрос на общую систематизацию работы.

"Мы помогли ввести полный и прозрачный учет материалов, минимизировав их поиск, структурировать управление производственными бригадами и технологическим отделом. Также разработали и внедрили специальные телеги для перемещения заготовок и полуфабрикатов, которые исключили перенос деталей вручную. Нам удалось сократить протяженность маршрута транспортировки на 75 процентов — со 720 до 180 метров. Кроме того, внедрение системы 5С на рабочих местах сварщиков позволило исключить поиск инструмента и оснастки, минимизировать переходы за материалами и улучшить эргономику рабочих мест", - добавил эксперт.

Бережливым технологиям были обучены 24 сотрудника предприятия.

По словам директора по производству ОАО "Завод "Нижегородский теплоход" Владимира Дроздова, основная специализация предприятия — создание судов технического и вспомогательного флотов.

"У нас есть опыт успешной реализации проектов полного цикла — от проектирования до постройки и технического сопровождения судов. Реализация инструментов нацпроекта "Производительность труда" помогла изменить мышление сотрудников на всех уровнях и улучшить производственную культуру. Люди теперь мыслят в рамках бережливого производства и занимаются постоянными улучшениями производственных процессов и бизнес-процессов", - поделился Владимир Дроздов.

Подробные консультации по вопросам участия в нацпроекте "Производительность труда" можно получить в центре "Мой бизнес" и по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный). На сегодняшний день участниками нацпроекта "Производительность труда" является 245 предприятий региона.

Ранее сообщалось, что семинар по использованию инструментов нацпроекта "Производительность труда" состоится в Нижнем Новгороде.