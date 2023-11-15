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Общество

Свет, тепло и ГВС точечно отключат в четырёх районах Нижнего Новгорода 22 ноября

22 ноября 2023 09:25  [65] Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 22 ноября в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Советском районе на непродолжительное время будет отключено электричество на ул. 1-я Оранжерейная, д. 11-16, 18, 20, 22; ул. Серафимовича, 7-17, 24, 26. Отключения запланированы с 9:00 до 12:00.

С 9:00 до 17:00 свет отключат на ул. Пушкина, 38, 38а, 40а, 42, 42а, 44, 46;ул. Шорина, 16, 16а, 18, 18а, 20а.

Кроме того, с 10:00 до 17:00 будут полностью обесточены улицы Агатовая, Подковная, Пшеничная, Серебряная.

В управлении ГОЧС сообщили об отключении отопления по улицам Артельной, Пушкина и на проспекте Гагарина с 8:00 до 16:00.

В Нижегородском районе с 9:00 до 13:00 света не будет в нескольких домах Слободы Печёры: № 77, 85, 110, 112А, 114, 150А.

С 12:00 до 17:00 подачу электроэнергии ограничат в деревне Новой.

В Канавинском районе с с 9:00 до 14:00 отключат центральное отопление на ул.Тепличной в домах № 10 и 12, а 9:00 до 17:00 - в многоквартирном доме на ул. Карла Маркса, 7.

В Сормовском районе с 9:00 до 15:00 без горячей воды останется общежитие на ул. Щербакова, 17.

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Теги:
Городское хозяйство ЖКХ
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