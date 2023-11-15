МегаФон: нижегородцы стали чаще оформлять документы через портал "Госуслуги" Общество

Нижегородцы стали чаще обращаться за информацией и оформлением документов к единому порталу государственных услуг. Об этом сообщили в пресс-службе компании МегаФон.

Мобильный трафик на портал "Госуслуги" в октябре 2023 года увеличился на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие выводы сделали аналитики МегаФона после изучения обезличенных данных пользовательских обращений к порталу.

Наибольший трафик с мобильных устройств на Госуслуги был зафиксирован в сентябре, когда после сезона отпусков начался деловой период. Летом интерес нижегородцев к порталу несколько ниже: в июне объем передачи данных уменьшается на 20% по сравнению со среднемесячными значениями.

В рейтинге регионов, которые наиболее активно пользуются цифровым сервисом государственных услуг, Нижегородская область заняла 13 место, пропустив вперед обе столицы, Подмосковье, Татарстан, Башкирию, Свердловскую область и при этом опередив Ленинградскую, Ростовскую и Тюменскую области.

Жители региона предпочитают решать вопросы в начале недели – самыми популярными днями для получения информации на Госуслугах стали понедельник и вторник. Трафик в эти дни превышает среднесуточные показатели на 18 и 15% соответственно.