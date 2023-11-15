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Общество

Образовательный кластер Росстандарта откроется в Нижегородской области

22 ноября 2023 14:49  [117] Общество

Фото: ЦСМ в Нижегородской области

Образовательный кластер Росстандарта откроется в Нижегородской области. Соответствующее соглашение подписали министр образование региона Михаил Пучков и директор Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний Александр Медведев.

В рамках проекта "Метрологический образовательный кластер Росстандарта" дети ознакомятся с метрологией и профессией "метролог", школьники пройдут подготовку к поступление в вузы и колледжи на специальность "Стандартизация и метрология" и смежные направления.

Также проект поможет профориентации и трудоустройству студентов, повышению уровня профессионального мастерства и дополнительному образованию специалистов-метрологов.

В рамках работы метрологического кластера Росстандарта уже проводятся первые мероприятия. Так, в детском центре "Лазурный" стартовала первая в стране смена "О метрологии: не скучно – научно!". В ходе смены дети изучают основы метрологии, сертификации и стандартизации с применением современных игровых методик.

Сейчас идет работа по определению образовательных организаций, в которых откроются метрологические классы. Они откроются уже в начале следующего учебного года.

Ранее сообщалось, что ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области получил награду от Дениса Мантурова.

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Теги:
Образование
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