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Общество

В Штабе общественной поддержки нижегородцы познакомились с культурой и традициями Индии

22 ноября 2023 15:27  [91] Общество

22 ноября в Нижнем Новгороде в Штабе общественной поддержки при поддержке индийского фестивально-культурного центра "Голока" нижегородцы познакомились с культурой и традициями Индии. Мероприятия прошли в рамках проекта "Культурный вопрос".

Почетным гостем стала советник Министра правительства Индии по развитию материнства и поддержки детства, член правления Всеиндийской организации "Женщины Индии" Шамбхави Шукла. Она поприветствовала участников встречи, подключившись онлайн из Индии. 

В рамках мероприятия мастера по мехенди Анна и Дарина Бондаренко познакомили участников с этим восточным искусством декорирования тела при помощи натуральной хны. Они не только рассказали историю этого искусства и показали, как сделать красивый рисунок на теле, а также объяснили, что означают символы элементов мехенди. Прекрасную половину человечества ждал также мастер-класс по гопи-дотс – традиционной индийской точечной росписи лица. 

Кроме того, эксперт по индийской культуре Дмитрий Москаленко рассказал об особенностях индийской культуры и традиционной национальной кухни. Участники встречи смогли разучить индийские танцы, продегустировать различные индийские блюда и узнать секреты их приготовления. 

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Теги:
Единая Россия культура Международное сотрудничество
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