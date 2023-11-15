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Происшествия

Нижегородец убил свою знакомую в Сормовском районе

22 ноября 2023 15:53  [38] Происшествия
Фото: СУ СК по Нижегородской области

Фото: СУ СК по Нижегородской области

Житель Нижнего Новгорода подозревается в убийстве знакомой женщины. Как сообщили в СУ СК по Нижегородской области, по данному факту уже возбуждено уголовное дело.

Как полагают следователи, преступление произошло в одной из комнат общежития по ул. Вахтангова в Сормове.

Там 42-летний подозреваемый в ходе ссоры на бытовой почве задушил 36-летнюю женщину.

В настоящее время мужчина задержан, ему предъявлено обвинение. В ближайшее время судом в отношении подозреваемого будет избрана мера пресечения.

Ранее сообщалось, что девушку будут судить в Нижнем Новгороде за убийство подростка.

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Теги:
Сормовский район Убийство
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