Нижегородец убил свою знакомую в Сормовском районе

Фото: СУ СК по Нижегородской области
Житель Нижнего Новгорода подозревается в убийстве знакомой женщины. Как сообщили в СУ СК по Нижегородской области, по данному факту уже возбуждено уголовное дело.
Как полагают следователи, преступление произошло в одной из комнат общежития по ул. Вахтангова в Сормове.
Там 42-летний подозреваемый в ходе ссоры на бытовой почве задушил 36-летнюю женщину.
В настоящее время мужчина задержан, ему предъявлено обвинение. В ближайшее время судом в отношении подозреваемого будет избрана мера пресечения.
Ранее сообщалось, что девушку будут судить в Нижнем Новгороде за убийство подростка.
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