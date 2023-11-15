Известные нижегородки станут наставницами для студенток Общество

В рамках партийного проекта "Женское движение "Единой России" в Нижегородской области стартовало направление "Моя наставница". Новый трек направлен на поддержку молодых девушек, которые хотят развиваться в социальном и профессиональном планах. В основе идеи – наставничество со стороны женщин, которые уже являются экспертами в своих областях деятельности и готовы передать свой опыт и знания другим.

Как рассказала руководитель трека в регионе, депутат городской Думы Нижнего Новгорода Татьяна Дружинина, уже сформирована команда из 19 наставниц, и начался отбор студенток для участия в проекте.

"Трек интересен тем, что в нем принимают участие наставницы, которые достигли определенных успехов в жизни, профессии, политической или общественной деятельности. Эти женщины – депутаты всех уровней, министры, госслужащие, победители различных престижных конкурсов, общественные деятели, руководители различных структур. Из поданных от студенток заявок мы отберем самые интересные, и их авторы получат уникальную возможность пройти обучение у наставницы, вместе с ней работать над своим проектом, развивать свои идеи. Они смогут посещать различные мероприятия, встречаться с интересными людьми. Есть в планах поездка в Государственную Думу. То есть, получается такая коллаборация, когда наши наставницы сопровождают своих девчонок, которые также, как и они когда-то, сейчас делают свои первые шаги к успеху", - рассказала Татьяна Дружинина.

После трех месяцев совместной работы наставниц и их подопечных, среди студенток будут выбраны победители, которые поедут на Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи.

Презентация нового направления состоялась в Нижегородском государственном лингвистическом университете им. Н.А. Добролюбова. Со студентками встретились будущие наставницы – проректор по молодежной политике и воспитательной работе Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета Татьяна Старова и журналист, автор и продюсер успешных коммерческих проектов Юлия Скугаревская.

Спикеры не только рассказали о новом треке и его содержании, но и поделились историями, как благодаря хорошим наставникам в их жизни они смогли добиться тех или иных успехов; воплотить в жизнь, как им раньше казалось, практически не осуществимые проекты. Среди них – масштабный молодежный фестиваль "Высота" в 2018 году, который в свое время поддержал глава региона Глеб Никитин. Фестиваль стал идейным вдохновителем создания центра "Высота", который сегодня объединяет тысячи молодых нижегородцев.

Наставницы также уже поделились некоторыми "секретами": как правильно открыть дверь "с пинка", за несколько секунд привлечь к себе внимание, задать интересный вопрос и другими.

Первые советы на пути к успеху от наставницы трека Татьяны Старовой: "Во-первых, не изменять себе и делать то, что нравиться, но понимая, что важно не только тебе, но и обществу. Второе – нельзя ничего бояться, потому что бояться – это не делать, а не делать – это значит не получать результат. Совершать ошибки – это нормально, это тоже знания и опыт. И, наверное, третье, что надо стараться быть счастливым, дарить счастье другим людям. Я благодарю своих наставников, которые когда-то дали мне действительно очень много, открывали двери, направляли мои шаги, чтобы понимать, куда двигаться".

Конкурсантками проекта могут стать девушки от 18 до 35 лет. Для участия в отборе студенткам необходимо подать заявку с рассказом о себе и об идеях, которые хотели бы реализовать.

"Для того, чтобы наставник определился, кто с ним будет рядом и кому он готов отдать свои знания, навыки, умения, энергию, критерий только один – это желание человека от тебя это взять. Потому что учить можно тогда, когда кто-то хочет учиться, кто-то хочет от тебя принимать твой опыт", - сказала наставница трека Юлия Скугаревская, отвечая на вопрос о выборе участниц проекта.

Встреча получилась интересной для обеих сторон. Вопросы от студенток были самые разные, касающиеся семейных отношений и достижений в профессии и общественной деятельности.

"Меня очень заинтересовал трек, и я хочу в нем участвовать. Уже начала задумываться о том, какой проект я бы хотела реализовать. Сегодня мы познакомились с двумя наставницами, было очень позитивно и интересно. У меня иногда бывает какое-то выгорание, и очень не хватает такого человека, который может «зарядить». Считаю, проект очень нужным для тех, у кого есть идеи, желание делать что-то полезное, но нет навыков и знаний, как все это реализовать. Для этого нужны люди, которые уже прошли этот путь, которые могут поддержать, подсказать, дать совет и вдохновить", - поделилась впечатлениями Мария Диденко, студентка 3-го курса университета, приехавшая из Симферополя.

Стоит отметить, что ректор НГЛУ им. Н.А. Добролюбова Жанна Никонова также участвует в проекте в роли наставницы.

В первом треке смогут принять участие студентки пяти нижегородских вузов. Подать заявку можно до 30 ноября по ссылке.

Напомним, партпроект "Женское движение "Единой России" начал работу летом 2022 года. Это широкое женское сообщество представителей общественных движений, некоммерческих организаций, депутатов, предпринимателей, волонтеров и активистов. На платформе партии участницы движения прорабатывают и продвигают социальные, гуманитарные, культурные проекты для защиты интересов женщин, а также для поддержки участников спецоперации и их семей. Женщины также совместно разрабатывают предложения по изменению законодательства, создают образовательные проекты в разных отраслях.