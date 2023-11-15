Депутаты ЗСНО предлагают упростить для граждан приобретение новогодней ели Общество

На заседании комитета по экологии и природным ресурсам нижегородского Заксобрания 22 ноября парламентарии рассмотрели законопроект, касающийся порядка приобретения гражданами новогодней ели. Об этом сообщает пресс-служба ЗСНО.

Согласно информации, парламентарии предлагают разрешить нижегородцам рубку еловых насаждений на участках, подлежащих расчистке (в период с 1 по 31 декабря).

Речь идет о квартальных просеках в лесу, минерализованных полосах, трассах ЛЭП и других местах, не требующих сохранения зеленых насаждений.

Кроме того, законопроект предусматривает возможность заключения договора купли-продажи лесных насаждений, угрожающих падением на провода ЛЭП, связи, на дороги, строения и сооружения.

Председатель комитета по экологии и природным ресурсам Законодательного Собрания Нижегородской области Владислав Атмахов подчеркнул, что благодаря этому законопроекту порядок приобретения новогодних елей для жителей региона будет упрощен.

"Человек сможет обращаться непосредственно в лесничество и оформлять одну ель на семью. Так как это прямая сделка, предполагается, что будет установлена самая дешёвая цена. К началу декабря профильное министерство просчитает ставки платы для граждан за новогоднее дерево в зависимости от его размера. Кроме того, сегодня обсудили возможность предусмотреть дополнительный контроль за вырубкой елей со стороны лесничества, чтобы не допускать нарушений", - отметил председатель экологического комитета ЗСНО.

По итогам обсуждения, депутаты рекомендовали законопроект к принятию сразу в двух чтениях. Вопрос рассмотрят на заседании Законодательного Собрания 30 ноября.

Ранее сообщалось, что возрождение полевых эколагерей обсудили в нижегородском Заксобрании.