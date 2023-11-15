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Экономика

Первый офсетный контракт заключен в Дзержинске Нижегородской области

22 ноября 2023 18:29  [101] Экономика

В Нижегородской области заключен первый офсетный контракт, сообщил в своем Telegram-канале замглавы региона Егор Поляков.

Как рассказал заместитель губернатора, офсетный контракт является новым механизмом привлечения инвестиций, предусмотренным 44-ФЗ.

Соглашение позволяет в обмен на частные инвестиции в промышленное производство обеспечивать государственные закупки продукции этого производства сроком до 10 лет.

"Благодаря офсетному контракту, заключенному МБУ "Город" города Дзержинска дополнительно будет привлечено не менее 100 млн рублей инвестиций от исполнителя по контракту - ООО "Эпоха Возрождения". Исполнитель реконструирует тепличный комплекс, предназначенный для выращивания 122 видов рассады сеянцев, саженцев и деревьев, расположенный на территории Дзержинска", - рассказал Егор Поляков.

Контракт заключен на 10 лет и предполагает два этапа – реконструкцию тепличного комплекса в срок не позднее 9 месяцев с момента заключения контракта, а также обеспечение сбыта услуг по озеленению города Дзержинска в течение следующих 9 лет.

Ранее сообщалось, что объем инвестиций в основной капитал в Нижегородской области вырос на 19%.

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Теги:
Дзержинск Инвестиции
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