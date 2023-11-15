Десять навигационных столбов установят для туристов в историческом центре Нижнего Новгорода Общество

Фото: АСИРИС

Десять навигационных столбов для туристов установят в историческом центре Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в АНО "АСИРИС".

Согласно информации, в рамках утвержденного проекта туристического кода центра города, в Нижнем Новгороде ведется установка специальной навигационной инфраструктуры для туристов.

Так, уже установлены в границах улицы Грузинской, а также в Трехсвятском и Студёном кварталах новые номерные знаки на домах, а также несколько навигационных столбов.

Кроме того, для гостей города уже доступна карта квартала церкви Трёх святителей: на пересечениях улицы Новой с площадью Горького, улиц Новой и Короленко, Славянской и Студёной.

Также установлен общественный туалет во дворе дома №17 по улице Короленко.

Ранее сообщалось, что дизайн-код улицы Новой утвержден в Нижнем Новгороде.