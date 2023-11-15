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Общество

Электричество точечно отключат в пяти районах Нижнего Новгорода 23 ноября

23 ноября 2023 09:16  [100] Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 23 ноября в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Приокском районе с 9:00 до 17:00 будет обесточен ряд улиц: Вадская, Вадский проезд, Гагинская, Спасский проезд, ул. Щепкина, а также несколько домов на ул. Полярной: 20-28 (чет.); ул. Рузаевская, 1-8; ул. 40 лет Октября, 24, 26, 28; ул. Глазунова, 1-7, 11, 13, 15; ул. Радистов, 3, 5, 7, 9-18, 20, 22, 24, 24а, 24б;. ул. Широтная, 15, 16, 17, 18, 20.

В Советском районе отключения электричества запланированы с 9:00 до 17:00 на ул. Бекетова, 68-82 (чет.); ул. Верхней, 35, 37, 39; ул. Головнина, 30, 39; ул. Норвежской - полностью; ул. Проломной, 35-43 (нечет.); ул. Саврасова, 10; в административном здании на Гагарина, 25Б

В Нижегородском районе света не будет с 9:00 до 17:00 по адресам: ул. Большая Печерская, 72, 82, 84, 84а; Печёрский Съезд,18, 22, 22а, 24, 24а, 26, 26б, 30, 30а, 38а, 38; Приволжская слобода, 6; ул. Короленко, 7-21; ул. Новая, 21/11; ул. Славянская, 1- 11; ул. Студёная, 34-9, 55а.

Кроме того, с 12:00 до 17:00 аналогичные неудобства придётся терпеть жильцам более 700 квартир в домах № 9 и 9а на Волжской набережной.

В Ленинском районе с 9:00 до 17:00 свет отключат в посёлке Дачном: ул. Кисловодская, 1-17 (нечет.), 18, 19, 20, 21; Красноэтновский пер., 4а; ул. Пермская, 2.

В Сормовском районе с 11:00 до 14:00 без электричества останутся жильцы многоквартирных домов по ул. Баренца, 15; пр. Кораблестроителей, 8, 10; ул. Стрелковой, 59, 61.

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Теги:
Городское хозяйство ЖКХ Электроэнергия
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