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Компания «РАМокна»

23 ноября 2023 11:28  [73]

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«РАМокна» - компания, которая ведет свою деятельность с начала 00-х. Найти хорошую компанию, которая может предложить качественные окна – не просто. Никто не спорит о том, что на рынке немало фирм, которые занимаются производством пластиковых окон, но далеко не все они могут предложить действительно качественные изделия по доступной цене.

Сайт компании РАМокна позволяет ознакомиться с услугами компании и подобрать ту, которая будет соответствовать требованиям. Наша компании сотрудничает с разными заказчиками. Мы занимаемся не только остеклением загородных домов и квартир, но и можем помочь в остеклении коммерческих помещений. Совершенно не важно, что нужно остеклить, главное, это результат и мы готовы доказать, что нам действительно можно доверять, потому что мы ценим своих клиентов, а также свою репутацию, над которой мы работали не первый год.

На первых порах мы вели свою деятельность только на территории столицы и области. Относительно недавно мы расширили географию оказания услуг и вышли на другие регионы. Нам доверяют многие и те, кто привык работать с профессионалами, получают отличный результат.

Все виды работ по остеклению балконов и лоджий проводятся высококвалифицированными специалистами, которые работают в этом направлении не первый год. Мастера знают, как работать с нестандартными окнами, знают все про правильную установку и готовы ответить на любой вопрос покупателя.

Почему выбирают именно нашу компанию?

«РАМокна» - компания, которой действительно можно доверять. Наши специалисты знают о пластиковых окнах все и уверены, что клиенты обязательно останутся довольны, т.к. все будет сделано по высшему разряду.

Что касается преимуществ сотрудничества, то мы выделим следующие, которые действительно заслуживают внимания и позволяют окончательно определиться с выбором. На них мы и обратим внимание:

  1. Собственное производство

У нас действует собственная производственная линия, которая позволяет выпускать окна под ключ. Отдельного внимания заслуживает система контроля. Она имеет несколько ступеней и на каждом этапе происходит проверка. Этими вопросами занимаются высококвалифицированные специалисты, которые прекрасно знают, какие окна нравятся потребителям.

  1. Изготовление окон занимает не больше 5-ти дней

Все процессы производства отлажены до мелочей. Специалистами был внедрен строгий регламент проверки и все нормы и правила соблюдаются в обязательном порядке.

  1. Обеспечиваем доставку и проводят монтаж

У нас есть специальный транспорт, который позволяет обеспечить безопасную доставку стекол. Монтаж производится специалистами, которые проходят специальное обучение. Мы не работаем с посредниками, и наши клиенты могут быть уверены в результате на 100%.

  1. Даем гарантию на проделанную работу

Мы гарантируем высокий уровень качества. Все нюансы прописаны в договоре и от своих клиентов мы ничего не скрываем.

Фото с сайта «РАМ» ramokna.ru

Реклама. ООО «РАМ». ИНН 5044114773 ramokna.ru

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