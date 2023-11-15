С какого возраста можно ставить брекеты ребенку?

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С каждым годом становится все больше людей, которые являются обладателями неправильного прикуса или неровных зубов. В некоторых случаях отклонения минимальны и человек не сильно переживает по этому поводу, потому что ничто не мешает ему улыбаться. Конечно, корректировать зубы тут не нужно.

Но есть ситуации, когда без коррекции никаким образом не справится. Несовершенства не только портят внешний вид, то и являются более серьезной причиной, которая требует срочного вмешательства специалистов. В этом случае нужно поставить брекеты. Если взрослым брекеты ставят без каких-либо проблем, то как быть с детьми?

Детские брекеты ничем не отличаются от тех, которые носят взрослые. Конструкция имеет идентичные элементы и выполняет те же функции.

Ставят ли брекеты детям?

Брекеты – это ортодонтические конструкции, которые были придуманы давно. Конечно, современные конструкции нельзя сравнивать с теми, которые использовались раньше, но это не значит, что они не оказывают нагрузку на челюсть. Именно поэтому возникает вопрос, который касается возраста, когда можно устанавливать брекеты.

Многие родители боятся ставить брекеты своим детям в раннем возрасте. Но не стоит спешить. Ставить брекеты или нет – может решить только лечащий врач. Специалист оценивает состояние зубов и подбирает конструкцию в индивидуальном порядке.

Состояние полости рта, а также индивидуальные особенности играют огромную роль. И специалист должен это прекрасно понимать. Если установить брекеты нельзя, то стоит обратить внимание на специальные пластинки или установить трейнеры. Эти конструкции хороши тем, что совершенно не повреждают зубы и ситуации не усугубиться и по истечению определенного возраста можно будет установить брекеты и выйти на нужный результат.

Что касается полноценных брекет-систем, то устанавливать их разрешается не раньше 12-ти лет. Все дело в том, что именно в этом возрасте челюсть уже почти сформировалась и зубы стали крепкими. Какой бы не была нагрузка, челюсть ее выдержит.

Детские брекеты «растут» вместе с ребенком и реагируют на все изменения. Специалисты разрешают их устанавливать с 5-ти лет.

Срок, на который устанавливают брекеты

Все мы прекрасно понимаем, что выровнять зубной ряд не просто и на то, чтобы добиться какого-то результата, требуется время. К примеру,

Если брекеты были поставлены подростку, то носить он их будет не меньше 2-х лет; Во взрослом возрасте на коррекцию уходит не меньше 3-х лет; Если происходит фиксация специальными скобами, то срок носки может продлиться до 5-ти лет.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Фото с сайта «Прима Орис» ortodontcomplex.ru

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