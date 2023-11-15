Гордума изменила Правила благоустройства территории Нижнего Новгорода Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Депутаты Гордумы на заседании 23 ноября внесли изменения в Правила благоустройства территории города Нижнего Новгорода. В частности, скорректирован раздел документа, устанавливающий порядок проведения земляных работ.

Согласно принятым изменениям, ресурсоснабжающие организации, дорожники и районные администрации будут координировать между собой графики и сроки выполнения работ.

Как отметил председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству Карим Ибрагимов, часто от горожан поступают жалобы, что разные виды ремонтных работ производятся многократно на одном и том же участке. Этого можно избежать, создав общую карту предстоящих работ по ремонту и благоустройству. Такая практика уже применяется в ряде городов страны.

В Гордуме указали, что введение перспективной и оперативной адресных программ позволит прекратить "негативную практику", когда капитально отремонтированные дороги или же покрытия благоустроенных общественных пространств вскрывают и разрушают для ремонта инженерных сетей и коммуникаций.

Также в документ внесли нормы, позволяющие аннулировать ордер на производство земляных работ, если в указанные сроки к работам так и не приступили.

Карим Ибрагимов подчеркнул, что принятые меры позволят в том числе сэкономить бюджетные средства, которые тратятся на восстановление благоустройства после проводимых коммунальных работ.