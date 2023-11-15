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Бизнес

Нижегородцы могут получить второй смартфон в подарок при покупке Xiaomi

23 ноября 2023 12:50  [135] Бизнес

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Компания МТС запустила новое предложение. Нижегородцы могут приобрести смартфоны Xiaomi и получить второй смартфон в подарок вместе с комплектом бесплатной связи и подпиской MTC Premium для семьи. 

Воспользоваться предложением можно как в любом магазине МТС, так и онлайн во всех регионах присутствия розничной сети. При покупке смартфонов Redmi Note 12S или 12 Pro с тарифом "МТС Больше" покупатели получают в подарок смартфон - Redmi 9A, шесть месяцев бесплатной связи и шесть месяцев подписки МТС Premium для семьи. 

В акции также участвуют модели Redmi 12 и 12C, при покупке которых клиенты получают беспроводные наушники или смарт-браслеты, а также три месяца бесплатной связи и подписки МТС Premium для семьи.

"Мы регулярно анализируем предпочтения наших покупателей, чтобы предложить им уникальные возможности. Сегодня смартфоны Xiaomi входят в топ-3 популярных брендов в России, поэтому с учетом приближающихся новогодних праздников второй смартфон и бесплатная возможность пользоваться всеми преимуществами экосистемы МТС – станут хороши подарком для наших клиентов", — комментирует генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов. 

Реклама. ПАО "МТС" https://nnov.mts.ru/personal    

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Теги:
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