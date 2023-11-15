Предприятия Эн+ получили паспорта готовности к работе в отопительный сезон 2023-2024 Экономика

Все тепловые и гидроэлектростанции, входящие в российский энерго-металлургический холдинг Эн+ (MOEX: ENPG; LSE: ENPL), получили паспорта готовности к отопительному сезону 2023-2024 года. Соответствующие документы подписаны заместителем министра энергетики РФ Евгением Грабчаком.

Энергетические предприятия Эн+ вошли в приказ Министерства энергетики РФ "О результатах оценки готовности субъектов электроэнергетики в отопительный сезон 2023-2024 годов". В рамках подготовки к зимнему сезону на всех энергообъектах Эн+ создан запас материально-технических ресурсов и оборудования, необходимый для надежного прохождения отопительного сезона.

Кроме того, на всех предприятиях прошли тренировки оперативного персонала по отработке действий при ликвидации аварий в условиях низких температур и дополнительные инструктажи по особенностям работы в условиях зимнего максимума нагрузок. Получение паспортов Минэнерго России подтверждает, что электростанции, электрические и тепловые сети, а также гидроэлектростанции Эн+ готовы к работе в условиях низких температур. Модернизация, техническое перевооружение и тщательная сезонная подготовка оборудования являются одними из основных принципов работы энергокомпании Эн+.

В ходе подготовки к осенне-зимнему отопительному периоду в Автозаводском и части Ленинского районов Нижнего Новгорода ГК "Волгаэнерго" (входит в Эн+) заменила свыше 15 километров теплосетей и 17 километров изоляции на трубопроводах, а также провели капитальный ремонт 10 участков теплотрасс. За счет финансирования из "Фонда развития территорий" удалось дополнительно отремонтировать 6 километров теплосетей, а общий объем перекладки сетей составил 21 километр. На трубопроводах горячего водоснабжения были установлены новые трубы "PeRT" повышенной термостойкости, срок службы которых составляет 50 лет.

"Обеспечение нижегородцев теплом является для нас приоритетной задачей. В зоне нашего обслуживания – Автозаводский и часть Ленинского районов. Получение паспортов готовности свидетельствует о качественной и планомерной подготовке объектов компании к зимнему периоду", - отметил генеральный директор ГК "Волгаэнерго" Виталий Гаврюшенко.