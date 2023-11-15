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Общество

Более 4 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Нижнего Новгорода после первого снегопада

23 ноября 2023 13:46  [36] Общество

Более 4 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Нижнего Новгорода после первого снегопада 21-22 ноября. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства мэрии.

Согласно информации, все районы областного центра в целом справились с оперативной ликвидацией последствий снегопада.

В среднем по городу в дневное время выходит порядка 350 единиц и 650 дорожных рабочих, в ночное время - 250 единиц коммунальной техники и 140 дорожных рабочих.

Для оперативной очистки тротуаров и посадочных площадок общественного транспорта количество дорожных рабочих было увеличено до 1012 человек в сутки.

Для оперативной организации работ по уборке снега используются специализированные прогнозы погоды, штормовые предупреждения, текущая или фактическая метеорологическая информация. Текущая информация о погодных и дорожных условиях поступает с метеостанций.

Фактическое количество техники, задействованной в содержании дорожной сети Нижнего Новгорода, применяется исходя из потребности по выполнению технологических операций по содержанию дорог.

Как сообщалось ранее, около 670 единиц спецтехники убирало снег в Нижнем Новгороде 21 ноября.

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Теги:
Дороги Снег
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