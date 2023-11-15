Старый Борский мост закроют на глобальный ремонт с мая 2024 года
Итоги конкурса "Клиника года 2023" в Нижнем Новгороде
Реестр объектов монументально искусства в Нижегородской области
Регистрация автомобилей доступна в МФЦ в "Жар-Птице"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
23 ноября 2023 14:50  [84] Открытие катка в Автозаводском парке состоится 24 ноября
23 ноября 2023 14:38  [103] Сальмонеллу и крахмал обнаружили в начинке пельменей популярных марок
23 ноября 2023 14:20  [114] МегаФон: нижегородские дети переключились с TikTok на мессенджеры
23 ноября 2023 13:46  [122] Более 4 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Нижнего Новгорода после первого снегопада
23 ноября 2023 12:15  [186] Гордума изменила Правила благоустройства территории Нижнего Новгорода
23 ноября 2023 11:52  [153] Мэрия Нижнего Новгорода закупит еще 23 единицы дорожной техники
23 ноября 2023 11:22  [188] Площадь Народных промыслов появится на улице Большой Покровской
23 ноября 2023 11:10  [181] Почти 1750 деревьев посадили в Нижнем Новгороде в 2023 году
23 ноября 2023 10:32  [162] Комитет ЗС НО поддержал законопроект о запрете абортов в частных клиниках
23 ноября 2023 10:16  [181] Единые правила компенсационного озеленения предложено ввести в России
Общество

МегаФон: нижегородские дети переключились с TikTok на мессенджеры

23 ноября 2023 14:20  [114] Общество

В этом году дети стали тратить больше мобильного трафика на мессенджеры, чем на музыку и соцсети вместе взятые. Лидером роста стал Telegram, прибавивший 86%. А доля видеосервисов, включая TikTok, в структуре потребления детской аудитории снизилась. К такому выводу пришли эксперты МегаФона на основе анализа обезличенных данных абонентов, использующих тариф "МегаФон Kids".

В целом дети стали тратить на 26% больше мобильного интернета, чем в 2022 году*, однако их предпочтения изменились. Около трети трафика по-прежнему уходит на просмотр видео (32%), хотя годом ранее его доля была выше на 1,3 процентных пункта. Теперь почти столько же дети тратят и на мессенджеры, чья доля выросла более чем в полтора раза и достигла 30%.

Тройку лидеров по расходу интернета замыкают музыкальные сервисы (15%), потерявшие 5 п.п. в структуре потребления год к году. В то же время на игры и соцсети, занявшие четвертую и пятую строчку рейтинга, у абонентов до 14 лет сейчас уходит 9% и 7% мобильного трафика соответственно.

Самыми популярными приложениями у детей остаются YouTube, VK и TikTok. При этом если расход трафика на первые два за год вырос на 26% и 41%, то активность в TikTok практически осталась на уровне 2022 года (+1 п.п.). В топ-5 также вошли Telegram, который вырос на 86%, и WhatsApp, прибавивший 45%.

Около 4% мобильного интернета дети расходуют на просмотр фильмов. При этом женская аудитории активнее мужской в онлайн-кинотеатрах START и more.tv. Кроме того, девочки тратят на 44% больше трафика в Wildberries и гораздо активнее в приложениях продуктовых магазинов ("ВкусВилл", "Магнит"). Однако в целом мальчики тратят почти в 2,3 раза больше гигабайт, чем девочки.

Нижегородская область вошла в топ-10 регионов по расходу мобильного трафика абонентами до 14 лет, заняв седьмое место и опередив Татарстан, Свердловскую и Саратовскую области, Красноярский край. На первых позициях – Москва, Санкт-Петербург, Самарская область, Краснодарский край и Башкирия. При этом в первых двух регионах Telegram уже входит в топ-3 самых популярных приложений, обгоняя TikTok.

* - данные за первые 10 месяцев 2023 года сопоставляются с аналогичным периодом прошлого года

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Мегафон
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
15 ноября 2023 16:25Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph