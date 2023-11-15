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Общество

Сальмонеллу и крахмал обнаружили в начинке пельменей популярных марок

23 ноября 2023 14:38  [103] Общество

Фото: с сайта pixabаy.com

Патогенные бактерии, кости, сою, а также мясо не заявленных на упаковке животных обнаружили в пельменях популярных марок, которые продаются на прилавках в том числе нижегородских магазинов. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на исследование Роскачества.

Согласно информации, специалисты провели контрольную закупку 20 марок замороженных пельменей разных ценовых категорий - от 110 до 1000 рублей за 1 кг, изготовленные по ГОСТ 33394-2015, техническим условиям и стандартам СТО.

Данная продукция была произведена во Владимирской, Курской, Московской, Нижегородской, Орловской, Омской областях, Алтайском крае, Республике Мордовия, а также в Челябинске, Москве и Санкт-Петербурге.

Образцы проверили по 587 показателям качества.

Так, в упаковках пельменей "Горячая штучка", "Сибирская коллекция", "Мясной дворик", "Рестория" и "Тураково" нашли патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллу, а в пельменях "ВкусВилл" — листерии.

Кроме того, в пельменях "Горячая штучка", "Ложкаревъ", "Тураково", "Стародворье" и Caesar были обнаружены частицы костной ткани.

Не указанные в составе ингредиенты выявили в полуфабрикатах 14 из 20 марок. В частности, в пельменях от "Ашана" обнаружили не заявленное на упаковке мясо птицы, в "Тураково" — соевый белок. В начинке образцов марок "Ашан", "Горячая штучка", "Зелёная линия", "Ложкаревъ", "Рестория", "Стародворье", "Тураково", Caesar находился крахмал.

При этом антибиотиков не обнаружили ни в одной пачке.

Лидерами по количеству мясной начинки с учётом категории стали пельмени марок "ВкусВилл", "Мясновъ" и "Рестория". Меньше всего мяса - в полуфабрикатах "Тураково" и "Ашан".

"По результатам лабораторных испытаний ни одни пельмени не дотянулись до опережающих требований стандарта Роскачества... Соответственно, в этой категории продуктов нет претендентов на российский "Знак качества", — подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что некоторые производители сразу после проверки устранили нарушения в части микробиологических показателей.

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Теги:
Безопасность Продовольствие Торговля
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