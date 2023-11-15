Открытие катка в Автозаводском парке состоится 24 ноября

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Техническое открытие катка площадью более 3,5 тысячи кв. м в Автозаводском парке состоится 24 ноября. Об этом сообщили в МАУК "Дирекция парков и скверов Нижнего Новгорода".
Согласно информации, завтра каток "Катушка" будет работать с 15:00 до 21:00, стоимость билетов – по тарифам среды.
С 25 ноября каток начнет работать по будням - с 11:00 до 21:00 и по выходным - с 10:00 до 21:00.
При наличии входного билета на катке можно провести неограниченное количество времени. Также будут работать пункты проката и заточки коньков, отапливаемый гардероб и буфет.
Кроме того, на катке действует система льгот:
Напомни, каток в парке "Швейцария" в Нижнем Новгороде откроется 1 декабря.
Всего в Нижнем Новгороде этой зимой откроется как минимум 73 катка.
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