Открытие катка в Автозаводском парке состоится 24 ноября Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Техническое открытие катка площадью более 3,5 тысячи кв. м в Автозаводском парке состоится 24 ноября. Об этом сообщили в МАУК "Дирекция парков и скверов Нижнего Новгорода".

Согласно информации, завтра каток "Катушка" будет работать с 15:00 до 21:00, стоимость билетов – по тарифам среды.

С 25 ноября каток начнет работать по будням - с 11:00 до 21:00 и по выходным - с 10:00 до 21:00.

При наличии входного билета на катке можно провести неограниченное количество времени. Также будут работать пункты проката и заточки коньков, отапливаемый гардероб и буфет.

Кроме того, на катке действует система льгот:

Напомни, каток в парке "Швейцария" в Нижнем Новгороде откроется 1 декабря.

Всего в Нижнем Новгороде этой зимой откроется как минимум 73 катка.