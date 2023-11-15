Итоги XXX фестиваля "Новые имена"
Итоги конкурса "Клиника года 2023" в Нижнем Новгороде
Голосование за проекты "Вам решать!" открыто до 20 декабря
Ограничение парковки в центре Нижнего Новгорода до 15 марта
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
23 ноября 2023 14:50  [63] Открытие катка в Автозаводском парке состоится 24 ноября
23 ноября 2023 14:38  [91] Сальмонеллу и крахмал обнаружили в начинке пельменей популярных марок
23 ноября 2023 14:20  [105] МегаФон: нижегородские дети переключились с TikTok на мессенджеры
23 ноября 2023 13:46  [120] Более 4 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Нижнего Новгорода после первого снегопада
23 ноября 2023 12:15  [184] Гордума изменила Правила благоустройства территории Нижнего Новгорода
23 ноября 2023 11:52  [152] Мэрия Нижнего Новгорода закупит еще 23 единицы дорожной техники
23 ноября 2023 11:22  [188] Площадь Народных промыслов появится на улице Большой Покровской
23 ноября 2023 11:10  [181] Почти 1750 деревьев посадили в Нижнем Новгороде в 2023 году
23 ноября 2023 10:32  [162] Комитет ЗС НО поддержал законопроект о запрете абортов в частных клиниках
23 ноября 2023 10:16  [173] Единые правила компенсационного озеленения предложено ввести в России
Общество

Открытие катка в Автозаводском парке состоится 24 ноября

23 ноября 2023 14:50  [63] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Техническое открытие катка площадью более 3,5 тысячи кв. м в Автозаводском парке состоится 24 ноября. Об этом сообщили в МАУК "Дирекция парков и скверов Нижнего Новгорода".

Согласно информации, завтра каток "Катушка" будет работать с 15:00 до 21:00, стоимость билетов – по тарифам среды.

С 25 ноября каток начнет работать по будням - с 11:00 до 21:00 и по выходным - с 10:00 до 21:00.

При наличии входного билета на катке можно провести неограниченное количество времени. Также будут работать пункты проката и заточки коньков, отапливаемый гардероб и буфет.

Кроме того, на катке действует система льгот:

Напомни, каток в парке "Швейцария" в Нижнем Новгороде откроется 1 декабря.

Всего в Нижнем Новгороде этой зимой откроется как минимум 73 катка.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Автозаводский район Каток
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
15 ноября 2023 16:25Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph