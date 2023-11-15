"Автобан" восстановит 16 км автодорог в Нижегородской области в рамках М-12 до конца года Общество

Фото: “Автобан”

ГК "Автобан" завершает восстановление 16 км автодорог в Нижегородской области, которые ранее были задействованы в транспортной доставке инертных материалов для строительства трассы М-12.

По данным пресс-службы ведомства, в настоящее время выполнены работы по устройству покрытия на автомобильной дороге "Мамешево — Наваты — Шумерля", протяженностью 12 км.

Продолжается ремонт на дороге "Подъезд к д. Новоникольское" от автомобильной дороги "Пильна — Сеченово", общей протяженностью 1,7 км.

Кроме того, восстановлен участок "Уразовка — Каменка — Мамешево", общей протяженностью 1,7 км.

Полностью завершить восстановительные работы на пяти участках в регионе планируется до конца ноября. Затем сотрудники и техника вернутся к плановым работам на 6-м этапе трассы М-12.

Как сообщалось ранее, ГК "Автобан" ремонтирует пять участков нижегородских дорог в рамках М-12.