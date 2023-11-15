ПФО вошёл в число лидеров по количеству обращений в системе "РЭО Радар" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Жители России в 2023 году отправили свыше 32,6 тысячи сообщений о невывозе твёрдых коммунальных отходов (ТКО) в системе "РЭО Радар". Об этом сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Напомним, система "РЭО Радар" — это удобный инструмент для обратной связи с жителями: любой желающий может оставить сообщение о проблеме, связанной с отходами. РЭО передаёт информацию регоператору или органам местной власти. Во всех субъектах РФ определены 284 зоны деятельности для 182 региональных операторов.

Как сообщает телеканал "360", из поступивших 32 627 сообщений уже решены более 75%.

"Сервис создавался, чтобы как можно больше людей могли проявить сознательность в вопросах экологии и заботы об окружающей среде", — прокомментировал Денис Буцаев.

Согласно информации, в основном граждане обращались по поводу нерегулярного вывоза отходов (60% от общего числа), навалов на контейнерных площадках (23%), свалок в жилых и нежилых зонах (10%), а также по остальным вопросам, связанным с платежами, графиком работы регоператоров, сообщали о возгораниях на полигонах и т.д.

Наибольшее количество сообщений - 11 478 - поступило по Центральному федеральному округу, по Приволжскому федеральному округу — 6 454 и по Сибирскому федеральному округу - 5 428.