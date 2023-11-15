Ольга Щетинина: "Новая вертолетная площадка для детской областной больницы и кардиоцентра позволит сохранить много жизней нижегородцев" Общество

Заседание комитета по социальным вопросам прошло в нижегородском Заксобрании. Депутаты обсудили проект изменений в закон "Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" в части расходов на социальную сферу.

На лекарственное обеспечение льготных категорий граждан предлагается направить дополнительно 700 млн рублей.

На проведение капитального ремонта Нижегородской областной детской клинической больницы, приобретение оборудования и техническое присоединение новых трансформаторных подстанций предлагается выделить около 570 млн рублей.

Кроме того, на капремонт специализированной кардиохирургической клинической больницы имени академика Бориса Королева и приобретение оборудования пойдет более 380 млн рублей. Планируется провести капитальный ремонт отделения реанимации и операционного блока, капремонт здания под размещение кардиодиспансера, здания гаража, фасада лечебного корпуса и благоустройство территории. Также будет закуплено оборудование, в том числе компьютерный томограф для кардиодиспансера.

"В бюджет 2023 года будет внесено достаточно много социально значимых изменений. Мы выделяем значительные средства на закупку лекарств для льготников, продолжаем системную работу по модернизации детской областной больницы. Но для меня самым важным является выделение средств на строительство вертолетной площадки между двумя нашими ключевыми учреждениями здравоохранения – детской областной больницей и кардиоцентром. Это важная веха в развитии нашей системы здравоохранения и позволит нам сохранить много жизней нижегородцев", - отметила первый заместитель председателя Законодательного Собрания Нижегородской области Ольга Щетинина.