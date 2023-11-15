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Спорт

Глеб Никитин: "Открытие Шахматного клуба даст дополнительный стимул жителям города и области обучиться этой уникальной игре"

23 ноября 2023 17:57  [76] Спорт

Фото: пресс-служба Штаб общественной поддержки партии "Единая Россия"

23 ноября в Нижнем Новгороде в Штабе общественной поддержки Губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Глеб Никитин и международный гроссмейстер, вице-чемпион мира по шахматам, чемпион мира по быстрым шахматам и блицу, член Общественной палаты Российской Федерации Сергей Карякин дали старт проекту "Шахматный клуб Штаба".

"Нижегородская школа шахмат традиционно является одной из сильнейших в стране. Только общее количество организованных квалифицированных шахматистов в регионе составляет более пяти тысяч. И я рад, что именно нижегородский Штаб стал пилотной площадкой. Уверен, что это даст дополнительный стимул жителям города и области продвинуться вперед в этой прекрасной игре и добавить в нижегородскую копилку новые спортивные награды", - отметил Глеб Никитин.

"Шахматы – серьезный вид спорта, о его чемпионах знает весь мир. Поэтому я уверен, что открытие шахматных клубов в Штабах общественной поддержки "Единой России" — это отличная идея для популяризации шахмат среди различных категорий граждан. Здорово, что Штаб в Нижнем Новгороде проявил такую инициативу, и сегодня мы открываем первый Шахматный клуб именно здесь", - добавил Сергей Карякин. По его словам, с открытием клубов в регионах появится специальное пространство, где люди всех возрастов смогут собраться, сыграть в шахматы с одноклассниками, друзьями или другими членами клуба, а также потренироваться перед грядущими турнирами.

"Штаб общественной поддержки готов помочь городским сообществам и любительским клубам, которые не имеют возможности собираться в своем помещении, предоставить свою комфортную и современную локацию.  У нас в планах в ближайшее время масштабировать работу на 28 регионов России, в которых уже открыты Штабы общественной поддержки. Очень хочется вовлечь в этот спорт как можно больше людей. Особенно, конечно, наше молодое поколение", - добавил Сергей Карякин.

Как рассказала руководитель Штаба общественно поддержки Ольга Щетинина, посещать Шахматный клуб смогут все желающие. "В первую очередь это старшее поколение, студенты и старшеклассники нижегородских школ, дети и члены семей участников СВО, дети с ОВЗ, причем совершенно бесплатно. Занятия будут проходить еженедельно с декабря. Проводить их будут тренеры Федерации шахмат Нижегородской области. Здесь же будут проводиться шахматные турниры", - пояснила она.

В рамках открытия клуба состоялся шахматный турнир "Звездный ход" с участием нижегородских гроссмейстеров - победителей международных и российских турниров. Награды победителям вручили Глеб Никитин и Сергей Карякин.

Кроме того, международный гроссмейстер провел показательный матч – сеанс одновременной игры с участием победителей турнира "Звездный ход". Первый ход сделал Губернатор области Глеб Никитин. "Всем тактически верных и правильных ходов не только на доске, но и в жизни. Спокойствия и рационального мышления! Пусть все ваши партии всегда заканчиваются только победой", - обратился он к участникам матча.

В завершение мероприятия состоялась автограф-сессия от Сергея Карякина.

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Теги:
шахматы
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