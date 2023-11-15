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Экономика

Депутаты ЗСНО обсудили увеличение расходов на обновление канатной дороги

23 ноября 2023 17:36  [102] Экономика

На заседании комитета по транспорту и дорожному хозяйству Законодательного Собрания Нижегородской области депутаты обсудили увеличение бюджетных средств в части дорожно-транспортных расходов.

Одним из центральных вопросов повестки стало увеличение расходов областного бюджета на обновление подвижного состава нижегородской канатной дороги. В связи с серьезным увеличением пассажиропотока необходимо увеличить количество кабинок вдвое. 700 млн рублей будет направлено на замену существующих 28 кабинок и приобретение и установку еще дополнительно 28. Таким образом, канатную дорогу обеспечат 56 кабинками.

Кроме того, средства будут направлены установку новых зажимов, подвесов и программного обеспечения. Полностью модернизация канатной дороги должна завершиться к середине 2025 года.

"Сегодня канатная дорога стала не только удобным средством передвижения как для нижегородцев, так и для борчан, но и способом привлечения туристов. Решение о модернизации, на мой взгляд, принято своевременно. Летом мы наблюдали особенно большие очереди, поэтому очевидно, что необходимо закупать дополнительные кабины", - сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству ЗСНО Владимир Солдатенков.

Кроме того, обсуждался вопрос о финансировании строительства автодороги к Шуховской башне в Дзержинске, которое составляет более 500 млн рублей. Проект разделен на несколько этапов. Первый этап позволит сдать часть автомобильной дороги уже в 2024 году.

Новая дорога предусмотрена генпланом Дзержинска с целью реализации проекта по созданию туристического кластера в районе Шуховской башни. Возле уникального архитектурного и культурного памятника на берегу Оки должен появиться центр круизного туризма с причалом и пляжем. Подъезд к нему обеспечит перспективная магистраль местного значения.

Увеличение расходов областного бюджета также запланировано на предоставление субсидии на поддержку транспортных предприятий (на 231 554, 0 тыс. рублей в 2023 году), а также на строительство автодороги к Шуховской башне в Дзержинске (1 этап) на 62 928, 9 тыс. рублей (2023 год), на 104 212, 1 тыс. рублей (2024 год).

Ранее сообщалось, что канатную дорогу через Оку начнут строить в феврале 2024 года.

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Теги:
Законодательное собрание Транспорт
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