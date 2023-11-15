Федеральный законопроект о локализации машин такси рассмотрели в нижегородском Заксобрании Общество

В рамках заседания комитета по транспорту и дорожному хозяйству Законодательного Собрания Нижегородской области депутаты обсудили федеральный законопроект "Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси".

Как сообщили в пресс-службе ЗСНО, проектом закона предполагается предоставить право регионам страны устанавливать требования к уровню локализации автомобиля, используемого в качестве легкового такси.

Иначе говоря, локализация показывает, насколько та или иная модель автомобиля на самом деле российская. По мнению авторов законопроекта, такая мера обеспечит дополнительное стимулирование спроса на отечественные автомобили.

Минимальный размер требований к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве легкового такси, будет устанавливаться Правительством Российской Федерации. Оно также вправе установить категории машин такси, на которые не распространяются требования о локализации. Это касается, в частности, уже работающих в такси автомобилей, а также машин стоимостью дороже 4 миллионов рублей, которые используются в классах "бизнес" и выше. Уровень локализации предлагается измерять в баллах, которые отмечаются в электронном паспорте автомобиля.

"Регионам уже дали право устанавливать требования к экологическому классу легковых такси, сейчас предоставляются полномочия по локализации. Эти меры должны поддержать отечественное автомобилестроение. Важно, чтобы производственные мощности были заняты, создавались новые рабочие места. А это, в свою очередь, дополнительные доходы в федеральный и региональные бюджеты", - заявил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству ЗСНО Владимир Солдатенков.

Ранее новый региональный закон о такси был принят во втором чтении на заседании нижегородского Заксобрания.