Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин проведет прямую линию 7 декабря Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин проведет прямую линию 7 декабря, сообщает пресс-служба правительства региона.

Согласно информации, прямая линия начнется в 13:00. Посмотреть ее можно будет на телеканалах "Нижний Новгород 24", ННТВ, Волга, "Волга 24", "Дзержинск", на платформе "Смотрим", радиотрансляция пройдет на частоте 93.9 - "Радио Россия Нижний Новгород".

Кроме того, трансляция будет доступна на сайте ИА "Время Н", сайте газеты "Нижегородская правда" и в соцсетях.

Нижегородцы уже могут задать свои вопросы по телефонам: 8 (831) 233-01-00, 8 (800) 775-22-21 по будням с 09:00 до 20:00, по выходным — с 09:00 до 18:00. Также вопрос можно направить через сайт правительства Нижегородской области.

Напомним, в 2022 году прямая линия прошла 16 сентября. Как отметил Глеб Никитин, тогда было принято более 6 тысяч сообщений.

"На все вопросы в рамках эфира ответить не сможем, но каждое обращение обязательно возьмем в работу и ответы доведем", - написал губернатор.

В 2023 году прямая линия Глеба Никитина состоялась 23 ноября.