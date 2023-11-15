Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин проведет прямую линию 7 декабря, сообщает пресс-служба правительства региона.
Согласно информации, прямая линия начнется в 13:00. Посмотреть ее можно будет на телеканалах "Нижний Новгород 24", ННТВ, Волга, "Волга 24", "Дзержинск", на платформе "Смотрим", радиотрансляция пройдет на частоте 93.9 - "Радио Россия Нижний Новгород".
Кроме того, трансляция будет доступна на сайте ИА "Время Н", сайте газеты "Нижегородская правда" и в соцсетях.
Нижегородцы уже могут задать свои вопросы по телефонам: 8 (831) 233-01-00, 8 (800) 775-22-21 по будням с 09:00 до 20:00, по выходным — с 09:00 до 18:00. Также вопрос можно направить через сайт правительства Нижегородской области.
Напомним, в 2022 году прямая линия прошла 16 сентября. Как отметил Глеб Никитин, тогда было принято более 6 тысяч сообщений.
"На все вопросы в рамках эфира ответить не сможем, но каждое обращение обязательно возьмем в работу и ответы доведем", - написал губернатор.
В 2023 году прямая линия Глеба Никитина состоялась 23 ноября.
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