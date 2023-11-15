Поддержка нижегородских самозанятых за три года превысила 21 млн рублей Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

За три года действия программы поддержки самозанятых в Нижегородской области общая сумма профинансированных проектов превысила 21 млн рублей. Об этом сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов.

Согласно информации, за десять месяцев текущего года 23 самозанятых воспользовались региональной программой поддержки "Самозайм" и оформили льготный заем на сумму порядка 9 млн рублей.

По словам Максима Черкасова, действующая программа льготного финансирования позволяет предпринимателям расширять свой бизнес.

Так, самозанятые могут получить льготный заем от 50 до 500 тыс. рублей по ставке от 4 до 10% годовых.

Всего за время действия программы в Нижегородской области было профинансировано 64 проекта самозанятых.

На размер ставки по программе "Самозайм" влияет наличие или отсутствие залога и поручителя, а также место регистрации – на самые выгодные условия могут претендовать самозанятые из моногородов региона,

К приоритетным заемщикам относятся женщины, а также самозанятые до 35 или старше 45 лет. Кроме того, приоритетными считаются проекты в сферах туризма, экологии или спорта.

Как сообщалось ранее, почти 1100 нижегородцев стали участниками программы для самозанятых "Займись делом".

Специальный раздел для самозанятых появился на Цифровой платформе МСП.