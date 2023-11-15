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Общество

Нижегородская прокуратура проверяет деятельность коммунального предприятия в Лыскове

24 ноября 2023 10:56  [42] Общество
Фото: прокуратура Нижегородской области

Фото: прокуратура Нижегородской области

Прокуратура Нижегородской области взяла на контроль ситуацию с коммунальной аварией в городе Лысково. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно информации, в результате аварии в ряде жилых домов и социальных объектов города 24 ноября оказалось нарушено водоснабжение.

В связи с возникшей ситуацией деятельности муниципального унитарного предприятия "Лысковокоммунсервис" будет дана надлежащая оценка.

В том числе, речь идет о принимаемых мерах по оказанию коммунальной услуги. При наличии оснований будет поставлен вопрос о мерах прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что нижегородская прокуратура выявила заключенный фиктивный брак в Автозаводском районе.

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Теги:
Лысково Прокуратура
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