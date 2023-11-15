МегаФон прокачал мобильную связь в столице мирового самбо Общество

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Инженеры оператора запустили новые базовые станции в западной части города Кстово Нижегородской области, благодаря чему скорость мобильного интернета в двух важнейших локациях выросла в 2,5 раза.

Улучшения затронули промышленные зоны одного из крупнейших в России нефтехимических предприятий и территории, прилегающие к зданию Всемирной Академии самбо. Скорость передачи данных в смартфонах 60 тысяч кстовчан и многочисленных гостей города увеличилась не менее чем на 250%. Это означает, что оператор обеспечил своим абонентам не только надежную голосовую связь, но и повышенные скорости мобильного интернета – теперь фото и видео будут буквально "летать", кроме того, можно будет стримить без помех и задержек.

Начало работ новых базовых станций совпало с 85-летием этого вида единоборств. Дата широко отмечалась в Кстове, так как кстовские спортсмены стояли у самых истоков "самообороны без оружия", а местная Академия подготовила более 15 тысяч спортсменов, среди которых 30 чемпионов мира. Не случайно, Кстово до сих пор является единственным районным городом, где проводился Чемпионат мира по самбо.

"Яркие и зрелищные поединки сотни зрителей стараются запечатлеть камерами своих смартфонов. Накануне юбилея мы значительно увеличили покрытие сети и скорость мобильного интернета в этом районе. Теперь фото и видео можно будет отправлять друзьям на лучших скоростях, а еще и вести прямые трансляции боев. Уверен, это привлечет в спортивные секции еще больше мальчишек. Желаю кстовским самбистам красивых побед и везде быстрого интернета", – говорит директор МегаФона в Нижегородской области Роман Куликов.

Инженеры МегаФона также модернизировали существующие базовые станции в районе главной транспортной магистрали, которая связывает Кстово и Нижний Новгород. Для этого связисты запустили дополнительный слой LTE, задействовав низкие частоты. Работа сети в этом диапазоне позволяет обеспечить максимальное покрытие, в том числе в помещениях с толстыми стенами и множеством перегородок, что более чем актуально для старейшего кирпичного завода в деревне Афонино.

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