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Общество

Проект студентов НГЛУ популяризирует народные промыслы в молодежной среде

24 ноября 2023 13:30  [81] Общество

Студенты Нижегородского государственного лингвистического университета им.Н.А.Добролюбова работают над третьим сезоном уникального креативного просветительского проекта "#PROмысло", который знакомит жителей России и гостей зарубежья с народными промыслами Нижегородского региона.

Юные лингвисты выбрали формат видеопрограмм, объединенных тематикой народных ремесел. Выпуски программы размещаются в сети интернет и собирают сотни тысяч просмотров, аудитория проекта – молодежь школьного и студенческого возраста со всей России. Проект реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), Российского Союза Молодежи.

В предыдущих сезонах проект "#PROмысло" познакомил юных зрителей с такими народными ремеслами как казаковская филигрань, дивеевская глиняная игрушка, валяльный промысел, семеновская матрешка, резьба по кости, производство городецких пряников и многими другими.

В течение осени 2023 года съемочная группа проекта "#PROмысло" побывала в Городце и ремесленных мастерских Нижнего Новгорода, сняв выпуски о лозоплетении, резьбе по дереву, лепке из глины.

"Тема популяризации русских народных ремёсел и народного творчества очень близка нашему университету, - говорит ректор НГЛУ им.Н.А.Добролюбова Жанна Никонова. – В Нижегородском регионе и за его пределами известно творчество фольклорно-этнографического коллектива НГЛУ "Синий лён", Народный коллектив России Академический Хор НГЛУ также исполняет песни на редких языках малых народов России. Университет является инициатором и площадкой фестиваля "В этом мире большом" первой региональной Ассамблеи национальных культур и народов России "ДружНО", которые популяризируют русскую культуру в мультикультурной среде нашей большой и дружной страны, а также знакомят с русским менталитетом и народным творчеством студентов дальнего зарубежья. Проект "#PROмысло" стал логическим продолжением этой увлекательной работы. Его изюминка в том, что студенты не только раскрывают историю народных промыслов Нижегородской области, но и своими руками создают различные изделия под руководством опытных мастеров. Такое полное погружение в ремесленную культуру служит укреплению связей времён и поколений, сохранению традиционных культурных ценностей России".

Финалом проекта станет открытый показ видеороликов в Большом актовом зале Нижегородского государственного лингвистического университета с привлечением молодежи из всех нижегородских вузов и почетных гостей.

Фото пресс-службы НГЛУ

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