Регистрация автомобилей доступна в МФЦ в "Жар-Птице"
Голосование за проекты "Вам решать!" открыто до 20 декабря
Реестр объектов монументально искусства в Нижегородской области
Итоги XXX фестиваля "Новые имена"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
24 ноября 2023 14:08  [56] Смотровую площадку благоустроили у Святого озера в Дзержинске
24 ноября 2023 13:44  [81] Александр Тимофеев: "Полностью поддерживаю решение президента об объявлении 2024-го Годом семьи"
24 ноября 2023 13:33  [99] Гендиректор АПЗ и двое сотрудников удостоены государственных наград
24 ноября 2023 13:30  [105] Проект студентов НГЛУ популяризирует народные промыслы в молодежной среде
24 ноября 2023 12:58  [162] Тактильные макеты 12 достопримечательностей установили в Нижнем Новгороде
24 ноября 2023 12:00  [196] Преподавателей нижегородских вузов наградили за профессиональные достижения
24 ноября 2023 11:43  [133] Развитие российского "Движения первых" обсудили в дзержинской Думе
24 ноября 2023 11:32  [157] Ремонт путепровода через улицу Кузбасскую идет с опережением на четыре месяца
24 ноября 2023 11:12  [151] МегаФон прокачал мобильную связь в столице мирового самбо
24 ноября 2023 10:56  [142] Нижегородская прокуратура проверяет деятельность коммунального предприятия в Лыскове
Общество

Гендиректор АПЗ и двое сотрудников удостоены государственных наград

24 ноября 2023 13:33  [99] Общество
Фото: Александр Барыкин

Фото: Александр Барыкин

Генеральный директор АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина" Андрей Капустин, начальник механического цеха №56 Валентина Настина и слесарь-сборщик цеха №49 Владимир Ванюшин удостоены государственных наград Российской Федерации.

Как сообщили в пресс-службе АПЗ, церемония награждения состоялась 17 ноября в Гербовом зале Нижегородской ярмарки. Награды 36 нижегородцам – представителям промышленных предприятий, медицины, сельского хозяйства, учреждений образования и культуры – вручил и.о. губернатора Нижегородской области  Пётр Банников.

За достигнутые успехи и многолетний добросовестный труд генеральный директор АПЗ Андрей Капустин и начальник цеха №56 Валентина Настина награждены медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Слесарь-сборщик цеха №49 Владимир Ванюшин удостоен почетного звания "Заслуженный машиностроитель Российской Федерации".

Андрей Капустин четвертый год возглавляет АПЗ. Под его руководством предприятие ежегодно увеличивает объемы и номенклатуру производства, в том числе в рамках гособоронзаказа. Большое внимание уделяется внедрению высокопроизводительного оборудования, современных эффективных методов управления. Результатом грамотного руководства стало укрепление предприятия кадрами, устойчивое омоложение коллектива. Особое внимание сегодня также уделяется развитию социально-бытовой сферы и всех видов социальной поддержки работников.

"Это общая награда всему нашему коллективу, заводу, который кого-то воспитал с институтской скамьи или училища, а кого-то воспитывает в процессе работы, как меня, например. Ничего выдающегося специально для награды мы не делали. Работаем, как работали, – по-пландински, то есть с высокой ответственностью за то, что делаешь каждый день, каждый час, не теряя ни минуты, занимаясь конкретно реализацией задач, которых у нас сейчас очень много", - отметил руководитель АПЗ.

"Есть то, что объединяет всех вас, виновников нашей праздничной церемонии. Это талант, истинное призвание, беззаветное служение Родине, с полной отдачей сил и блестящими результатами. Каждый из вас – пример в своем деле, настоящий энтузиаст, яркий и исключительно мотивированный профессионал. От лица всех нижегородцев я благодарю вас за самоотверженный труд и поздравляю с наградами", - сказал Петр Банников.

Ранее сообщалось, что АПЗ презентовал модернизированный гироскоп на Всероссийской конференции в Москве.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
АПЗ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
15 ноября 2023 16:25Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph