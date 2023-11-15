Гендиректор АПЗ и двое сотрудников удостоены государственных наград Общество

Фото: Александр Барыкин

Генеральный директор АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина" Андрей Капустин, начальник механического цеха №56 Валентина Настина и слесарь-сборщик цеха №49 Владимир Ванюшин удостоены государственных наград Российской Федерации.

Как сообщили в пресс-службе АПЗ, церемония награждения состоялась 17 ноября в Гербовом зале Нижегородской ярмарки. Награды 36 нижегородцам – представителям промышленных предприятий, медицины, сельского хозяйства, учреждений образования и культуры – вручил и.о. губернатора Нижегородской области Пётр Банников.

За достигнутые успехи и многолетний добросовестный труд генеральный директор АПЗ Андрей Капустин и начальник цеха №56 Валентина Настина награждены медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Слесарь-сборщик цеха №49 Владимир Ванюшин удостоен почетного звания "Заслуженный машиностроитель Российской Федерации".

Андрей Капустин четвертый год возглавляет АПЗ. Под его руководством предприятие ежегодно увеличивает объемы и номенклатуру производства, в том числе в рамках гособоронзаказа. Большое внимание уделяется внедрению высокопроизводительного оборудования, современных эффективных методов управления. Результатом грамотного руководства стало укрепление предприятия кадрами, устойчивое омоложение коллектива. Особое внимание сегодня также уделяется развитию социально-бытовой сферы и всех видов социальной поддержки работников.

"Это общая награда всему нашему коллективу, заводу, который кого-то воспитал с институтской скамьи или училища, а кого-то воспитывает в процессе работы, как меня, например. Ничего выдающегося специально для награды мы не делали. Работаем, как работали, – по-пландински, то есть с высокой ответственностью за то, что делаешь каждый день, каждый час, не теряя ни минуты, занимаясь конкретно реализацией задач, которых у нас сейчас очень много", - отметил руководитель АПЗ.

"Есть то, что объединяет всех вас, виновников нашей праздничной церемонии. Это талант, истинное призвание, беззаветное служение Родине, с полной отдачей сил и блестящими результатами. Каждый из вас – пример в своем деле, настоящий энтузиаст, яркий и исключительно мотивированный профессионал. От лица всех нижегородцев я благодарю вас за самоотверженный труд и поздравляю с наградами", - сказал Петр Банников.

Ранее сообщалось, что АПЗ презентовал модернизированный гироскоп на Всероссийской конференции в Москве.