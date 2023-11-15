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Экономика

Льготы по капремонту для отдельных категорий граждан старше 70 и 80 лет в Нижегородской области станут бессрочными

24 ноября 2023 14:02  [56] Экономика
Фото: пресс-служба ЗСНО

Фото: пресс-служба ЗСНО

Заседание комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу прошло в нижегородском Заксобрании.

Депутаты рассмотрели законопроект о внесении изменений в закон "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан при уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области", внесенный губернатором.

Документом предлагается сделать бессрочным предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет и 80 лет, а также данным лицам, проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста.

Для неработающих собственников жилых помещений, достигших возраста 70 лет и проживающих одиноко либо в составе семьи, состоящей из неработающих граждан пенсионного возраста и (или) неработающих инвалидов I и (или) II группы, размер компенсации составляет 50% от оплаты капитального ремонта. Для неработающих собственников жилых помещений, достигших возраста 80 лет, проживающих одиноко либо в составе семьи, состоящей из неработающих граждан пенсионного возраста и (или) неработающих инвалидов I и (или) II группы, размер компенсации составит 100%. Компенсация выплачивается за счет средств Федерального и областного бюджетов.

Ранее срок действия этой нормы регулярно продлевался, в действующей редакции закона он был ограничен 31 декабря 2025 года.

"Законопроектом предусмотрено исключение нормы, устанавливающей срок действия выплаты. Мера поддержки довольно востребована в регионе, на сегодняшний момент количество получателей составляет 63,4 тысяч человек", - отметил министр социальной политики Нижегородской области Игорь Седых.

"Депутаты Законодательного Собрания Нижегородской области приняли закон о предоставлении льгот по оплате взносов на капремонт еще в 2016 году и постоянно продлевали срок его действия. Взносы на капитальный ремонт – существенная статья расходов для пожилых людей, поэтому важно продолжать оказывать им поддержку", - отметил председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу ЗСНО Владимир Беспалов.

Ранее сообщалось, что Фонд капремонта отремонтирует более 60 домов в Приокском районе Нижнего Новгорода.

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Теги:
Законодательное собрание капремонт
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