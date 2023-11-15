Юрий Шалабаев: "День матери отзывается теплом и уютом в каждом сердце" Общество

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев направил свое поздравление с Днем матери.

"Сегодня особенный праздник – День матери, он отзывается теплом и уютом в каждом сердце. В старой всем известной песне есть такие слова: "Родительский дом – начало начал", и это не просто красивая метафора. Именно мамы с первого дня показывают нам, как нужно жить, – еще младенцами мы смотрим на них и учимся улыбаться, потом ходить, читать, понимать и запоминать необходимые вещи.

Мамы помогают нам познавать мир и быть добрыми к другим людям. Именно от них мы впервые слышим слова о любви к Родине и патриотизме. Даже когда мы становимся взрослыми, мы всегда чувствуем их любящий взгляд, поддержку и готовность помочь в любой ситуации.

Хочу поблагодарить всех нижегородских мам. Вы – настоящие герои, творящие чудеса каждый день. Спасибо вам за бескорыстное тепло и нежность, которыми вы окружаете свои семьи. Следующий год объявлен Президентом страны Владимиром Путиным Годом семьи, и это значит, что именно семейные ценности сегодня наиболее значимы для всей страны.

Пусть этот день будет полон улыбок, тепла и радости. Пусть каждая мама почувствует, как важна и любима!" - говорится в поздравлении.