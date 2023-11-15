Более 40 кинопроектов вошли в шорт-лист национальной премии "Герои большой страны" в 2023 году Культура и отдых

Фото: организаторы мероприятия

В 2023 году в шорт-лист национальной премии "Герои большой страны" вошел 41 проект игрового и документального кино, сообщили организаторы мероприятия.

Всего участниками стали 569 проектов. В рамках отборочного этапа члены жюри посмотрели в общей сложности 288 часов 24 минуты 35 секунд киноконтента.

В список, в частности, вошли такие кинохиты, как "Чебурашка", "Нюрнберг", "За Палыча!", "Непослушник", "Вызов", "Небо" и многие другие известные фильмы 2023 года.

Победителей проекта назовут 8 декабря на церемонии награждения, которая состоится в Екатеринбурге. Определят лучшие киноработы года представители ведущих кинокомпаний, онлайн-платформ, сценаристы, режиссеры, продюсеры, молодые авторы.

Гран-при "Большую золотую звезду", изготовленную знаменитым Каслинским заводом архитектурно-художественного литья, получит лучший кинопроект Премии. Всего вручат 17 "золотых звезд" и одну "золотую рукавицу".

Премия проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Федерального агентства по делам национальностей, Национального благотворительного фонда, Фонда поддержки военно-патриотического кино, Уральского Института Управления Академии Президента, Уральского федерального университета, проекта "Мотивирующие цифровые уроки" и Вселенной супергероев BY. Содействие в проведении Премии оказывают Минпромторг и Минобороны России, губернаторы и правительства российских регионов, крупные уральские компании, и целый ряд партнеров и СМИ.