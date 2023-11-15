Путь к успеху начинается с "Политеха": "Ростелеком" представил нижегородским студентам новый молодежный сериал Культура и отдых

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"Ростелеком" представил 12-серийный проект "Политех" студентам Нижегородского радиотехнического колледжа. Ребята посмотрели финал молодежной комедии на день раньше выхода завершающих эпизодов на платформе Wink.

Кинофильм рассказывает о том, как меняется жизнь отстающего в рейтингах колледжа с приходом амбициозной столичной директрисы и мечтающего стать киберспортсменом подростка.

Евгений Петров, вице-президент, директор Нижегородского филиала ПАО "Ростелеком":

"Очень символично, что кинопоказ проходит в стенах Нижегородского радиотехнического колледжа. С учебным заведением мы сотрудничаем давно и вместе помогаем ребятам совершенствоваться в выбранной профессии. Студенты радиотеха проходят на предприятии практику, а некоторые из них после завершения учебы устраиваются на работу в компанию. “Политех” — это история о том, как реализовать свою мечту. Уверен, что, вдохновившись атмосферой фильма, юные зрители поймут — путь к успеху можно начать в любой момент. Главное — верить в себя, своих друзей, тогда всё получится".

Специальным гостем кинопоказа стал сценарист и креативный продюсер проекта "Политех" Иван Семенов. Он рассказал, что для съемок пересмотрели много площадок, но остановились на технологическом университете "Станкин" в подмосковном Егорьевске. Создатели фильма хотели снять легкий, похожий на сказку сериал, и историческое здание с готической архитектурой, напоминающее Хогвартс, как нельзя лучше подошло для этих целей.

Иван Семенов:

"Много сериалов снято про школы и универы, а вот про колледжи фильмов не помню. Статус таких учебных заведений явно недооценен. А они дают профессию! Есть мнение, что в ПТУ подростки идут только потому, что не могут поступить в вуз. В своем проекте мы попытались изменить эту точку зрения и привлечь внимание к возможностям, которые открывает перед молодежью среднее профессиональное образование".

Предпоказы "Политеха" прошли во многих российских колледжах, и везде публика тепло принимала проект. Нижегородских радиотеховцев он тоже впечатлил своей атмосферой и юмором. И даже те, кто уже посмотрел сериал, собираются пересмотреть его снова.

Производством сериала занимались компания Black Box Production и "НМГ Студия" при поддержке Института развития интернета. Главные роли исполнили Александр Новиков и Анна Глаубэ. В проекте также снимались Егор Корешков, Андрей Федорцов, Ян Цапник, Наталья Бардо, Маргарита Дьяченкова, Эвелина Блёданс, Олег Верещагин и другие.

12-серийный проект пополнил линейку Wink Originals. Посмотреть "Политех" можно на платформе Wink.

Фото ПАО "Ростелеком"

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