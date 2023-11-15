Почти 3 миллиона проездов автомобилей зафиксировано на М-12 с начала открытия

Фото: “Автобан”
С 8 сентября 2023 года, когда федеральная трасса М-12 "Восток" была открыта от Москвы до Арзамаса, число проездов по ней уже превысило 3 миллиона. Об этом сообщили в ГК "Автобан".
Самым востребованным участком у автомобилистов остается обход Балашихи. В среднем там фиксируется порядка 25 тыс. проездов в сутки, а в пиковые дни – более 42 тыс. проездов в сутки.
Продолжает расти интенсивность трафика и на открытом в сентябре 2022 года участке от ЦКАД до Орехово-Зуево. До запуска движения от Москвы до Арзамаса — с 1 по 7 сентября 2023 года — по нему проезжало в среднем 7,9 тыс. автомобилей в сутки. Сейчас трафик составляет почти 19 тыс. авто в сутки.
Всего же за 2,5 месяца с открытия трассы до Арзамаса на действующих участках М-12 "Восток" зафиксировано 3 023 255 проездов автомобилей.
Как сообщалось ранее, федеральную трассу М-12 "Восток" продлят до Тюмени.
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