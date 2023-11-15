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Нижегородское Заксобрание рассмотрит предложение о создании Кодекса педагогического работника

24 ноября 2023 16:21  [117] Общество
Фото: пресс-служба ЗСНО

Фото: пресс-служба ЗСНО

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин вместе с первым заместителем спикера регионального парламента Ольгой Щетининой провёл круглый стол, посвящённый Году педагога и наставника.

В дискуссии приняли участие представители регионального министерства образования, "Нижегородского совета женщин", руководители нижегородских лицеев и гимназий.

Предварила встречу церемония награждения. Евгений Люлин вручил знаки отличия "Почётный наставник Союза женщин России" членам президиума "Нижегородского Совета Женщин" Ольге Чиркиной и Татьяне Беспаловой.

В числе инициатив, предложенных преподавательским сообществом, стало учреждение награды для педагогических работников. В регионе существует единственная специальная награда - Почётный диплом "За заслуги в развитии системы образования Нижегородской области". Участники встречи предложили учредить на региональном уровне новое звание – "Учитель-наставник". 

"Система наставничества "педагог-педагог" практически отсутствует, хотя многим студентам-практикантам, молодым преподавателям такая помощь крайне необходима. Тем более, на федеральном уровне такие квалификационные категории будут внедрены. Это важное направление работы, нужно не допускать ухудшения ситуации с кадровым дефицитом в школах. Понятно, что во многом на ситуацию влияет уровень зарплаты, сегодня это одна из болевых точек сферы образования. Обязательно проработаем этот вопрос на Ассоциации законодателей ПФО", - отметил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

По мнению педагогов, сейчас необходимо также повышать престиж профессии учителя. Большое внимание должно уделяться не только уровню образования, но и внешнему виду. На встрече было предложено создать региональный кодекс педагогического работника - по аналогии с кодексом муниципального (государственного) служащего. Кодекс должен регламентировать, в том числе, внедрение единого стандарта одежды для учителей.
Обсудили участники также необходимость строительства межвузовского семейного общежития. 

"Это позволит молодым людям не откладывать создание семьи, которая может зародиться ещё в студенческие годы. Особенно это будет востребовано у студентов, обучающихся в разных вузах. Так намного повышается вероятность того, что они останутся жить и работать в Нижегородской области, каждый по своей специальности", - сообщила руководитель главного управления записи актов гражданского состояния Нижегородской области, председатель РОО "Нижегородский Совет женщин" Ольга Краснова.

Как сообщалось ранее, более 200 представительниц женского сообществ Нижнего Новгорода приняли участие в стратсессии "Женская инициатива".

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Теги:
Законодательное собрание Образование
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