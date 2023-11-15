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Общество

Открытие экотропы "Тайны реки Левинки" прошло в Нижнем Новгороде

24 ноября 2023 17:40  [103] Общество

Участниками грантового конкурса Эн+ в 2023 году стали 211 проектов из пяти регионов страны. Победители получили до 600 тыс. рублей на создание своих проектов.

В Нижнем Новгороде грант Эн+ получил проект "Тайны реки Левинки", благодаря чему в Московском районе открылась экологическая тропа.

Работа над проектом по благоустройству реки Левинки в Нижнем Новгороде стартовала в июне. Вместе с учениками и педагогами школ Московского района авторы проекта провели большую подготовительную работу.

Так, здесь прошли мастер-классы по изготовлению домиков для насекомых, росписи спилов деревьев и тематические плэнеры.

Также вдоль реки было высажено около 300 многолетних цветов и растений для дендрария, проведена очистка прибрежной зоны от мусора.  

Перед открытием экотропы около реки установили входную арку, арт-объекты из дерева в виде кашпо, пять информационных пней о Левинке и ее обитателях, а также 6 информационных указателей.

Руководитель проекта по созданию экологической тропы "Тайны реки Левинки" Елена Колпакова подчеркнула, что создание экотропы было выбрано не случайно, поскольку водоем является уникальным природным объектом Нижнего Новгорода. Она также отметила, что проект объединил неравнодушных к экологии нижегородцев. 

Обзорную экскурсию на открытии экоторопы организовали и провели учащиеся лицея №87 Алина Мошенцова и Мария Астафьева. Кроме того, ученики 9-11 классов провели мастер-класс по использованию солнечной энергии на обустроенной в кабинете географии метеостанции.  

Кроме того, для всех желающих были организованы занятия по скандинавской ходьбе, тренером которой стала Елена Тюрина, аппаратчик химводоочистки химического цеха ООО "Автозаводская ТЭЦ" (входит в Эн+).

Авторы проекта также отмечают, что обустройство экотропы будет способствовать не только досугу нижегородцев, но и экологическому воспитанию населения.  

"Отличная идея создать на берегу реки благоустроенную территорию, которая, я уверен, в дальнейшем станет центром притяжения не только для жителей района, но и для всех нижегородцев. Очень здорово, что экологи смогли привлечь к проекту школьников. На этой площадке для них будет создано место для исследовательской и учебной деятельности", - сказал генеральный директор ГК "Волгаэнерго" Виталий Гаврюшенко.

Напомним, грантовый конкурс экологических проектов Эн+ является частью комплексной программы компании "Мир со знаком плюс", которая была инициирована основателем компании Олегом Дерипаской. В основе программы лежит защита заповедных территорий от различных воздействий человека и просветительская работа в этом направлении.

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Теги:
Московский район Экология
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